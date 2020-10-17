震旦行數位轉型 迎疫後商機

震旦行10月20日歡慶屆滿55周年慶，走過半個世紀以上，震旦行不僅以務實創新的創業精神，帶動自身以及顧客的數位轉型，今年新冠肺炎疫情帶來人類生活的重大改變，因應工作模式的轉變，震旦集團更以「顧客需求」為核心，快速發展出未來企業辦公零接觸解決方案及商業模式，穩健迎接後疫情時代商機。

1965年時，台灣正值經濟起飛時期，震旦集團創辦人陳永泰在台北市重慶南路創立震旦行，代理天野牌打卡鐘。1968年，台北市政府採購打卡鐘，震旦集團以1元打卡鐘投標，一舉打開知名度；1970年引進美樂達影印機，進入辦公室自動化（OA）領域，隨後逐步引進夏普、理光影印機，成為台灣OA領導品牌。

之後震旦行又搶進辦公家具產業，開啟新的事業領域，在營業規模擴大下，集團旗下震旦行及互盛公司分別在1991年、2000年上市。1995年，震旦行進入中國大陸市場，當時正是大陸改革發展的蓬勃時期，上海是大陸經濟中心，因此震旦行進入大陸市場的總部就選擇上海。

1995年設立大陸電子事業，震旦以電子產業為基礎，生產電子計算機，後來逐步在上海嘉定園區興建教育中心、家具工廠，最終完成占地近20萬平方公尺的震旦園區。

為了追求集團的持續成長，在原有的OA及辦公家具以外，2013年震旦集團攜手工研院及東捷科技進軍3D列印市場。緊跟著2014年因應數位化浪潮，也推出震旦雲服務，搶攻震旦辦公雲端市場。

行動客服App 提升服務品質

今年9月震旦江蘇園區正式動工，預計2022年完工投產，預估綜合產出能力將在上海生產基地的基礎上再提升一倍，生產效率提升1.5倍以上。

今年疫情對全球企業形成重大挑戰，震旦行表示，根據韋萊韜悅《企業因應新型冠狀病毒（COVID-19）措施調查報告》顯示，這波疫情也成為企業數位化的最大推手，驅動企業數位化速度及數位人才的超前部署，因應疫情企業必須快速提升數位化應變能力，包含增加數位設備投資、推動營運數位化及加強數位人才招募。將近八成企業因應疫情已調整工作模式，包含在家辦公或分組異地辦公已成為趨勢。預測疫情過後，多元彈性的工作模式與視訊會議的「零接觸」將是當道，也將改變工作與生活的結合與平衡。

震旦行董事長袁蕙華表示，隨科技與應用工具進步，為提供顧客更貼心服務，繼2016年成立震旦智能客服中心，以最短時間於線上協助顧客問題排除，去年為加速服務時效，縮短與顧客之間訊息溝通，於旗下三家事業部（震旦、金儀、互盛）全新推出「行動客服App」，提供多元選擇與服務，有助提高行動世代滿意度，為顧客創造附加價值。顧客可透過App一鍵報修、線上訂購耗材等，節省致電客服時間及成本，也可以即時掌握服務到達時間，達到即時、方便、省成本之效益。

今年因應後疫時代為滿足顧客零接觸需求，震旦智能服務再升級，於兩岸建置IoT服務機制，將事務機設備綁定IoT功能，結合AI智能運用，在耗材與紙張用盡之前，提供自動派工服務，並利用IoT數據結合故障排除方式，提前掌握顧客潛在需求，提供主動式服務，完善售後服務。

AI面試系統 節省人力資源

袁蕙華指出，因應遠距辦公需求，震旦行提供視訊會議設備取代傳統開會，降低群聚風險，並搭配行動分機及互動電子白板，讓遠距辦公及開會更輕鬆，並能於雲端共享資料。另外，震旦雲提供「AI面試系統」，透過AI客觀分析求職者人格特質，求職者亦可於家中線上面試，減少接觸機會，人資也能省下大幅繁瑣面試流程。

而震旦雲的「測溫人臉辨識系統」，能在短時間內測量出入人員的溫度，並具有高辨識度，即使戴口罩也能辨識。更可結合門禁管理系統，員工上下班可同步完成人臉辨識與溫度量測作業，為門禁管理節省許多時間，有效協助控員工健康管理，出入安心又便利。

在統計上，也能結合相應軟體，方便人資人員進行計算薪酬，大幅節省人力時效。

在各地陸續解封，搭配線上及實體同步進行工作模式，震旦辦公家具提供「OA屏風」、開放式的「辦公桌系統Plane」，大跨距的辦公桌板140公分，再加上高度約40公分的主桌屏，形成桌面隔板，協助企業保持室內辦公社交距離。

展望下半年，由於進入辦公市場的旺季，加上數位化轉型，因應遠距辦公趨勢等經營策略的效益顯現，預料震旦行營運仍將持續成長。