邁向智慧製造 震旦行發展AI雲服務

經濟日報 / 記者 何佩儒
震旦集團1995年進軍大陸，發展震旦自有品牌。圖右為位於上海黃浦江的震旦國際大樓。 震旦行／提供
震旦集團1995年進軍大陸，發展震旦自有品牌。圖右為位於上海黃浦江的震旦國際大樓。 震旦行／提供

面對處於成長的大陸市場，震旦行除嘉定園區，在集團屆滿55周年之際，展開第二生產基地也就是江蘇園區的興建工程。震旦行董事長袁蕙華表示，江蘇園區的動工，也宣示震旦集團已邁向智慧製造轉型升級的新里程碑。

她指出，隨著震旦集團市場規模進一步擴大，現有生產基地已無法滿足產量需求。江蘇園區生產基地整體開發預計2022年完工投產，以滿足更多的市場需求。另外在疫情帶動下，「震旦雲」服務訂閱人數已成長25%，接下來震旦雲將聚焦AI智慧五項領域，持續搶攻企業數位轉型商機。以下為專訪記要：

問：除嘉定園區，第二生產基地的規劃與進程？完工後的目標與產能將較目前提高多少？

答：江蘇園區地處長江入海口北岸南通市，位於長三角經濟圈核心區域，緊鄰上海港海運、上海浦東機場和虹橋機場空運、蘇通滬通大橋高速公路，兼具海陸空三維運輸優勢，是震旦集團戰略布局的重要一環。

震旦江蘇園區生產基地也是集團向智慧製造轉型升級的重要一步，計劃將生產基地朝向自動化、數位化、智慧化、綠色化於一身的智慧工廠，震旦江蘇園區已於9月26日動工，園區包括三個工廠，分別是木器廠、鋼製廠和椅子廠，以及一個物流中心，為顧客提供全方位智慧辦公空間解決方案。

在生產能力方面，其設備規劃、工藝設定、自動化應用及智慧化的程度都將明顯提升，整個基地規劃和建設目標為追求綠色環保及智慧製造。基於新工廠的智慧和自動化應用，其綜合產出能力將在上海生產基地的基礎上再提升一倍，生產效率將提升1.5倍以上。第一期將於2022年完工投產，後續隨著業績規模的放大及業務拓展需求，將逐步擴建大陸第二鋼製廠和智慧化椅子廠。

問：各企業因疫情加速數位轉型，震旦雲是否因此受惠？如線上面試系統，是否因此吸引更多用戶訂閱？因應後疫情的需求，是否推出新的服務？

答：上半年各企業受疫情影響，零接觸與遠距辦公成為趨勢，震旦集團旗下事業部「震旦雲」的雲端人資解決方案，在疫情期間整體訂閱人數半年內成長約25%，累計突破5萬人次。其「AI面試系統」透過跨域整合雲端服務，在疫情期間，顧客群也從中小企業增加到大型企業，有大量人力需求的金融業、科技業也因防疫需求，加速數位轉型，導入採用線上的AI面試系統。

震旦雲未來期望協助企業將硬實力和軟精神融合，讓企業運用新科技創造高效能生產力，震旦雲聚焦AI智慧五項領域，提出AI智慧面試、AI智慧績優人員特質、AI智慧排班、AI智慧資安、AI智慧外勤五大類。從原有的AI面試系統，到專為企業量身訂做的「績優人員特質」模組，將各企業所需的人格特質融入系統中，協助企業人資用智慧工具找到適合的人；甚至在未來能透過大數據進行「預測」，將未來所需的人才特質建置於模組中，讓企業選用優質、且適任的專業人才，選才更加精準。

後疫情時代，數位轉型勢在必行，未來震旦雲透過科技與服務加乘，不僅幫助企業跨過轉型門檻，也為顧客帶來更多嶄新價值。震旦雲提出「科技即服務」模式 ，意指未來各行各業都是科技業的「科技顧問服務公司」概念。整合各方資源提供一個價值生態圈，解決人資在各面向的技術取得、科技運用的問題，在透明、安全與信任的前提之下，協助人資招募數位轉型升級。

問：震旦雲在產學合作上的進度？

答：震旦集團經營超過50年，多年來在人才培育上尤為重視，並提出實踐震旦經營理念「顧客滿意、同仁樂意、回饋社會」的第一步首先要「找對人」，找到符合震旦特質且適用的人才，並做好快速肯定與培育績優人才。

在人才培育上，今年首度與中央大學進行產學合作計畫，希望透過人資數位轉型講座分享，以及提供學校「震旦雲人資系統」與「AI面試系統」於課堂上使用，讓學生搶先體驗人資數位化應用，讓未來的人資專才學會應用數位科技，讓人才招募更智能。

震旦雲結合科技與服務，以人資系統技術與誠信的品牌形象為核心，整合價值生態圈，為顧客打造服務新體驗，希望實踐科技讓工作更簡單的未來。

震旦行 疫情

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