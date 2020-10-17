震旦集團創辦人助弱勢 設公益信託

圖／經濟日報提供 回饋社會是震旦集團主要經營理念之一，震旦集團創辦人陳永泰捐出個人持股成立公益信託，為能真正幫助到弱勢族群，2015年開始第一屆傳善獎，給予中型社福機構長期穩定的贊助。日前甚至舉行分享會，讓已獲得傳善獎捐助的機構分享三年來如何善用資源、產生社會影響力，甚至解析失敗經驗，協助新獲獎單位更有效率執行計畫，持續擴大其傳善的影響力。

陳永泰公益信託創立傳善獎的理念，是希望以最有效率方式的回饋社會。因為台灣愛心並不缺乏，但資源大多集中在大型社福機構。不少中型社福機構雖做得很好，但缺乏知名度、募款困難，有志難伸。傳善獎邀請具公信力機構擔任協辦單位，讓這些中型社福機構參賽，藉由具公信力機構的專業審查後，最終得獎者獲得來自公益信託贊助長期穩定經費，讓這些專業機構能夠專心做專業的事，真正照顧到需要照顧的人，也期望這些中型機構成長茁壯、知名、具公信力，對未來的募款能力也有所幫助。

傳善獎提供得獎機構每家400萬元、連續三年穩定支持，加上專家學者協助，希望機構能夠放手創新，進而成長、茁壯，為弱勢族群提供更多、更好的服務。

第二屆傳善獎由勵友中心、至善基金會、台灣失智症協會、婦女救援基金會、台北市視障者家長協會、黎明教養院、晨曦會和漸凍人協會等八家獲獎，涵蓋兒少、老人、婦女、身心障礙、疾病及藥毒癮等不同面向。

這些得獎得單位已經完整走完三年，三年來如何用錢、用人、用時間，去嘗試、實踐、學習之後，所獲得的成功與失敗經驗，包含募款能力如何提升100%、資源如何用在刀口上、社會影響力怎麼產生、如何留住好人才、失敗經驗解析等等，透過簡報及座談會與更多社福機構及社福專業領域人士分享。