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乙盛越南建廠 攻TV產品

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北報導

乙盛-KY（5243）昨（16）日宣布以租地委建方式，赴越南河內新建廠房，估計廠房興建、土地使用權租賃及機電工程合計投入4.7億元，預計2021年完工，新廠以TV相關產品為主，因應客戶訂單需求。

乙盛主要生產據點遍及中國大陸、馬來西亞、墨西哥等地，這是首度赴越南投資，去年乙盛公告斥資約1,500萬美元，赴越南設立子公司。目前乙盛的TV相關產品以日系客戶為主，多在馬來西亞生產。

乙盛下半年營收明顯回溫，第3季營收季增44%，為七季來高點，今年上半年受新冠疫情衝擊，中國大陸、馬來西亞及墨西哥等廠區受停工衝擊，業績亦受影響，6月過後隨著各工廠恢復正常生產，加上特斯拉（Tesla）及日系電視客戶拉貨積極，推升第3季營收衝高，外界預期，在年底耶誕旺季需求激勵下，拉貨動能有望延續至10月。

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