全達董總座 凃俊榮出任

威盛集團旗下IC通路商全達（8068）昨（16）日公告，推舉創新新零售公司董事、大宇資董事長凃俊光胞弟凃俊榮為新任董事長，並兼任總經理，全達經營權正式進入由凃俊光及新浪網創辦人姜豐年人馬主導的新時代。

全達上月召開股東臨時會，改選董事及獨立董事，最後由凃、姜聯手拿下三席董事、二席獨董的過半席次，取得經營權，威盛集團有一席董事、一席獨董。

凃俊光多次表示，提前改選董事是因為公司急需轉型才調整經營團隊，並非外界所傳的「突襲」。他近年和全達前董事長陳文琦共事愉快，並非敵對關係。

全達是半導體、零組件、軟體專業代理行銷通路商與資訊整合服務商，代理包括聯發科、微軟產品，從記憶體、類比IC及邏輯IC等，廣泛應用於電腦及相關周邊產品所需之IC零組件。