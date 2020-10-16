頎邦擬參與華泰私募 將策略合作

櫃買中心今（16）日稍早公告，面板驅動IC封測廠頎邦（6147）將於19時30分於櫃買中心說明策略合作一案，證交所隨即公告，封測廠華泰（2329）也將在19時30分召開重大訊息記者會，說明股臨會通過擬由頎邦取得該公司私募普通股。

頎邦近期接單強勁，產能吃緊，傳出10月起再度調漲驅動IC測試價，打破往年第4季營運邁入淡季的軌跡，訂單能見度已看至年底；法人預期頎邦今年業績可衝上新台幣215億元，年增5%-7%，創歷史新高紀錄，毛利率有望27.5%，稅後純益逼近36億元，每股純益逾5.4元，站上歷史第3高。

華泰受新冠肺炎疫情及記憶體市況轉弱影響，2020年迄今營運表現偏弱，上半年營運轉虧、每股淨損0.48元，不過隨著市場需求回升，法人預期本季營運可望回升，