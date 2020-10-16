赴美設廠地點曝光？台積電：計畫積極準備中

針對美國設廠事宜，晶圓代工龍頭台積電（2330）今（16）日表示，赴美設廠計畫積極準備中，期待藉此專案能為客戶和夥伴提供更好的支援，並吸引更多全球人才。

但同時台積電也提到，目前尚未做出最終建廠決議。

根據外電傳出，台積電全球政府事務副總裁克利夫蘭（Peter Cleveland）在LinkedIn上發文說，與亞利桑那州州長Doug Ducey和鳳凰城市長Kate Gallego本周就設廠做了討論。

【中央社16日電】

台積電副總經理克里夫蘭（Peter Clevelan）近日在LinkedIn發文說，本週與亞利桑那州州長杜席（Doug Ducey）及鳳凰城市長蓋耶哥（Kate Gallego）討論設廠事宜，意外透露台積電美國新廠落腳鳳凰城。

台積電擬赴美國亞利桑那州投資設置5奈米12吋晶圓廠，董事長劉德音於今年股東常會時說，台積電已在美國亞利桑那州選定設廠廠址，美國政府的補助是影響台積電赴美設廠的關鍵。

台積電一直未公開宣布美國新廠設廠地點，副總經理克里夫蘭近日在LinkedIn的發文，卻意外透露了台積電美國新廠將落腳鳳凰城。

克里夫蘭表示，台積電本週與亞利桑那州州長杜席及鳳凰城市長蓋耶哥會面，就設置5奈米先進晶圓廠進行討論，包括市、州及聯邦官員對該廠設置與台積電步調一致。

他說，台積電的目標是加強美國國家經濟安全，鞏固美國半導體業的領導地位，並在鳳凰城創造數千個高科技工作機會。

台積電對此表示，赴美設廠計畫積極準備中，期待藉此專案能為客戶和夥伴提供更好的支援，並吸引更多全球人才；但目前尚未做出最終建廠決議。