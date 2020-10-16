大尺寸面板供需趨近平衡 OLED在手機面板滲透率提升

全球市場研究機構TrendForce今(16)日於台大醫院國際會議中心，舉辦「2021年集邦拓墣科技產業大預測」。TrendForce表示，大尺寸面板供需將趨近平衡，OLED在手機面板滲透率大幅提升。

韓國SDC不敵陸系面板廠產能的競爭，確定退出大尺寸LCD市場，讓陸系面板廠囊括近60％的產能佔有率，獨大局面逐漸成形。

另一方面，受惠於新冠肺炎疫情衍生的宅經濟需求，電視與筆電銷售不減反增，需求熱絡使第三季電視面板單季即突破30%的漲幅。然隨著新產能的投入，2021年大尺寸面板供需將由今年偏緊俏的0.8%，上升至趨近平衡的2.8%，報價上漲的趨勢能否延續仍存在變數。

另中美貿易戰持續白熱化，華為禁令等事件伴隨著手機面板供應鏈的重組、面板技術需求強弱的消長、以及TDDI供給缺口擴大等現象，其中預估2020年OLED在手機市場的滲透率為33%，2021年將大幅攀升至38%，導致LCD陣營的市占率將面臨挑戰。