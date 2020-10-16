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劉揚偉：幫年輕人搶錢 鴻海研究院啟動十大計畫

經濟日報 / 記者尹慧中吳凱中／即時報導

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（16）日在鴻海科技日上提到，想幫助台灣年輕人打造好環境，「為年輕人創造搶錢都來不及的環境」，鴻海研究院也正式啟動十大計畫。

劉揚偉在鴻海研究院致詞時提到，此次將鴻海科技樹更新，啟動十大研究計畫砸下三大關鍵技術的根，目標砸出三大未來產業的果。

劉揚偉說，「過去我們這一輩感受到經濟成長的幸福，但現在的年輕人，報上常說是草莓族或水蜜桃族，但我看法不一樣，近30年人均GDP只成長2.2倍，但沒經歷我這代台灣經濟環境，所以我接董座後，在想如何善用鴻海資源，為年輕人創造搶錢都來不及的環境，這也是鴻海研究院的初衷。」

劉揚偉也預告，未來鴻海研究院下的研究所每一季會固定召開活動，其中今年12月會在三創舉行第一屆量子計算論壇，請大家拭目以待。

鴻海 劉揚偉 研究所

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