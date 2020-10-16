Gogoro機密竊取案 三陽、湛積駁斥外界說法

三陽（2206）基於品牌發展與全球佈局，向來對綠能事業與新創產業密切關注。針對近來特定人士刻意影射、扭曲投資湛積始末與目的，譴責此一卑劣手段並發出聲明。

湛積公司創辦人林松慶於離職後，始與三陽初步接觸，並於多次會面後方由湛積公司提出投資邀請。三陽工業以審慎態度多方諮詢產業專家學者，且經公司指派律師進行投資評估審議後始投注資金，詳細投資均如實揭露公布於財報。三陽非湛積創始股東、也非唯一股東或是持股比最大股東，更未指派人員擔任湛積公司董監事職務。

三陽秉持尊重智慧財產權及技術自主精神，一向主動要求嚴禁抄襲、竊用或侵害他人營業秘密。投資湛積前已明確告知並嚴格要求尊重第三人智慧財產權，並獲湛積公司保證恪遵法令的承諾。倘若因不法情事影響三陽名譽而造成營運受損，三陽自當提起訴訟，捍衛公司名譽與股東權益。

三陽強調，市場若特定人士抹黑、不當指涉而毀損商譽，或者散佈轉傳惡意不實消息者，三陽工業將捍衛權益提告，絕不姑息。

湛積今天也同步表示 ，報導指公司『工程師竊取睿能公司電池技術機密及馬達輸中』，全然與事實相違，湛積專注於載具電動化系統解決方案，其中營業內容並無電池相關產品業務，且目前業務區域僅限台灣客戶，主要的目標市場就是台灣，未來沒有中國大陸的業務推展規劃，因此更無所稱欲輸往中國大陸之情事。

事實上，湛積包含現在及未來的業務發展，完全沒有整車製造或輸出的規畫，而是提供載具製造商最關鍵的核心零組件與系統整合「量身定制的客製化服務」，協助客戶縮短載具電能化的開發時程及降低成本，為客戶增加實質產業競爭力。簡而言之，湛積對象是車廠，就是沒有賣車。