蘋概股新兵吸金 這檔10月來漲幅超過三成

蘋果iPhone 12系列新機展開預購，其中兩款預計在10月23日上市開賣，新機的銷售將牽動相關供應鏈第4季的營運表現，雖然蘋概三王在新iPhone12發表以來表現平淡，但多檔蘋概新兵則是引市場資金進駐，成為近期盤面上的亮點，興能高（6558）今（16）日持續走高，統計10月來漲幅逾3成（截至10/15），力麗（1444）、偉詮電（2436）也有逾1成的漲幅。

蘋果iPhone 12系列新機將上市，今年的新機不再附贈耳機及充電器插頭，隨機只附贈一條傳輸充電線，且首度採取編織線取代原本的塑膠材質，這些改變，帶給供應鏈新商機，包括致伸（4915）、正崴（2392）、興能高、偉詮電、創惟（6104）、鈺創（5351）、僑威（3078）、力麗等公司都可望受惠。

蘋果新iPhone12系列不再附贈耳機，改推平價頸掛式藍芽耳機 Beats Flex，市場傳出鋰高分子電池廠興能高為Beats Flex 耳機方形電池芯、後段模組及電路板設計的獨家供貨商，帶動股價走高，今日以漲停50.5元開出 。

蘋果充電線首度採取編織線取代原本塑膠材質，外層編織覆材，傳由國內紡織廠力麗拿下獨家供應權，此外，與iPhone 12系列同步發表的新一代智慧音箱HomePod mini，採取網狀外形，也是由力麗供貨。

台廠致伸、正崴、興能高等都是Beats供應鏈，可望在蘋果這一波環保風商機中受惠，另外，不再附贈充電器插頭，法人預期將可帶動Type C插頭周邊市場，有助偉詮電、創惟、鈺創等Type C相關晶片廠出貨。

環泥（1104）也躋身蘋概股新兵行列，主要是因旗下100%持股子公司利永環球擁有壓力感測技術，壓力分析儀打進蘋果供應鏈，連帶讓環泥間接成為新蘋概股。

力麗今日開高，早盤以14.9元開出，一度拉升至15.85元，股價創下2011年8月來的波段高點，盤中漲幅2.75%；鈺創、創惟今日也是上漲，不過，致伸、僑威盤中翻黑，環泥則是黑翻紅。