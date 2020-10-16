台灣大哥大三度拿下Riot Games最新遊戲代理權

穩站遊戲代理灘頭堡，台灣大哥大今（16）日公布，再次取得Riot Games年度最新MOBA力作-《英雄聯盟：激鬥峽谷》台灣代理權，並宣布台灣將於12月正式展開公測。這是繼《符文大地傳說》與《VALORANT 特戰英豪》後，台灣大哥大所代理的第三款Riot Games遊戲。

《英雄聯盟：激鬥峽谷》是一款具備《英雄聯盟》5對5對戰模式及遊戲深度、並且完全忠於符文大地和其宇宙世界觀的手機遊戲。玩家熟悉與熱愛的英雄和造型，將在激鬥峽谷中有了嶄新的地圖與體驗。

台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君表示，台灣大與Riot Games強強聯手，從《符文大地傳說》到《VALORANT 特戰英豪》，在台灣遊戲市場上掀起一波又一波的感動與驚喜，打造出讓用戶有感的超5G的應用。由Riot Games所打造的PC版《英雄聯盟》，一推出便風靡世界、玩家遍布全球，11年來立於不敗之地。如今《英雄聯盟：激鬥峽谷》不僅承襲了PC版的精粹，更為手機環境原生再造、脫胎換骨，還可以讓玩家可以隨時用手機上線組隊，勢必吸引更多玩家加入。

李芃君也說明，透過5G大頻寬及低延遲等特性，更能幫助玩家在《英雄聯盟：激鬥峽谷》的速度上有更好的展現，可以瞬間完美施放技能，與隊友迅速擊垮敵方主堡。《英雄聯盟：激鬥峽谷》將在12月正式公測。