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真好玩新手遊封測開跑 Q4營運添動能

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

興櫃遊戲營運商真好玩（8491）即將推出全新手遊《九州幻想M》，目前事前預約玩家已突破40萬人，並從今（16）日起展開封測，預計將於11月正式在台灣推出，明年第1季搶攻南韓市場。董事長周玄昆表示，該款3D武俠大作在遊戲方式和畫面上都有別於以往的MMORPG遊戲，對上線後的表現有信心，也期望能挹注真好玩第4季營收成長動能。

真好玩日前公布9月合併營收9,582萬元，月減28.7%、年減20.6%，營運略顯疲態。今年前3季累計合併營收7.22億元，也較去年同期下降55%；不過第4季在新產品助攻下，表現可望回神。

過去真好玩曾靠著手遊《那一劍江湖》，在台港澳及南韓市場都取得好表現，甚至一度登上南韓手遊營收排行前十名，是真好玩相當著名的海外戰績。這次推出的新手遊《九州幻想M》，是《那一劍江湖》遊戲開發商旗下的最新3D武俠手遊，採用Unity Engine 4打造全3D視角，搭配4K高畫質浮世繪畫風，是真好玩再度搶占台、韓手遊市場的利器。

真好玩另一代理手遊《天啟紀元》，也在今年6、7月分別在台港澳及南韓市場上市，目前穩定營運中。

除了有代理營運新作品，真好玩後續還將推出自研自運的二次元Q版遊戲，預計今年底在台展開測試，明年第1季推向全球市場，力求更高獲利。周玄昆表示，該款遊戲擁有精美立繪畫風，媲美電影般遊戲劇情，玩法更為輕鬆，是時下玩家喜愛的遊戲類型，相信能獲得市場迴響。

手遊 營收

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