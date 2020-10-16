謝金河：台積電今年EPS挑戰20元不難 仍有高度投資價值

台積電（2330）法說會釋出利多消息，第3季毛利率拉升至53.4%，財信傳媒董事長謝金河今（16）日最新臉書發文表示，面對新台幣美元匯率升值到28.5元，毛利率還能拉升，「只能用佩服來形容」；他強調，「台積電今年EPS挑戰20元可能不是難事。用這個數字來推估，台積電本益比22.5倍、殖利率2.22%，與全球大市值企業來比，台積電仍有高度投資價值」。

謝金河以「這一年來的台積電」為題發文指出，手機上跳出去年的今天，在FB上面po出的文章，看看過去這一年，台積電發生了多大的變化！

他說，去年的今天，台積電股價294.5元，今天是453元，單股價就大漲53.8%，市值從7.6兆元成長到11.746兆元，在很高的基期，台積電仍保持高度成長，只能用出類拔萃來形容，這個護國神山角色更像一顆巨大石頭鎮住台灣。

謝金河表示，台積電法說會又刷新紀錄，毛利率拉升至53.4%，如果逐季檢視近兩年台積電毛利率逐季檢視，「大家會更驚嘆」，第3季新台幣强升至接近彭淮南防缐的28.5元左右，台積電毛利率還可以進一步拉升至53.4%，「只能用佩服來形容」。這也提醒台灣的企業，拉升毛利率才是應對台幣升值最佳的法則。

台積電第3季EPS5.3元，累計今年前三季EPS14.47元，預估第4季會比第3季有2.1~4.6%的成長，謝金河強調，台積電今年EPS挑戰20元可能不是難事。用這個數字來推估，台積電本益比22.5倍、殖利率2.22%，拿台積電與全球大市值企業來比，台積電仍有高度投資價值。

謝金河說，一年的變化，台積電市值從全球23已經躍升至第十名，這個進程令人刮目相看！