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趕在iPhone 12開賣前 亞太電信：5G服務22日營運

經濟日報 / 黃晶琳/台北即時報導
亞太電信邀請函。
亞太電信邀請函。

亞太電信（3682）發出邀請函，將於下週四（22日）舉行「亞太電信5G啟動營運記者會」，預期5G資費將成焦點，而台灣5家5G電信業者也全員到齊。

亞太電信表示，5G整合人工智慧、大數據、邊緣運算等尖端技術，重新建構數位經濟生態，帶動技術革新及產業應用，催生各行各業無窮商機，開創更多無限可能。亞太電信致力推動智慧生活願景，將於2020年10月22日（四）舉行「亞太電信5G啟動營運記者會」，敬邀媒體朋友蒞臨，見證亞太電信邁入嶄新通訊世代新頁。 亞太電信董事長呂芳銘及總經理黃南仁均將出席。

日前黃南仁接受經濟日報專訪時表示，亞太電信完成轉軌（變更登記是用新電信管理法），透過MVNO（行動虛擬電信營運商）模式與遠傳（4904）合作，隨時可以開台。希望年底前完成共頻共網申請。

市場也關注亞太電信5G資費策略，黃南仁表示，行動電信服務性價比關鍵還是網路品質，傳輸速度、涵蓋率等，過去4G時代，亞太電信借網加上自建，網路品質不算掌握在自己手上。亞太電信與遠傳共頻共網，網路服務品質提升，不會打「最低資費」，將強打最好「性價比」。

亞太電信 5G 4G

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