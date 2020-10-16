台積目標價 二外資上修

台積電（2330）法說會缺亮點，外資最新報告普遍維持原財測，但仍有二家樂觀派的摩根大通和麥格理證券調高目標價，分別從550元提高到570元，及530元拉高到546元。台積電ADR出現多空交戰後，今（16）日開低走高奮力翻紅。

主要外資最新對台積電評等，包括滙豐重申「買進」、目標價600元，摩根大通「優於大盤」、目標價升至570元，麥格理「優於大盤」、目標價升至546元，瑞士信貸「優於大盤」、目標價500元，摩根士丹利重申「優於大盤」、目標價498元。

至於外資前五高，是里昂和滙豐均喊600元，Aletheia資本590元，廣發證券587.6元，前三高都還沒異動，而第四高由摩根大通的570元篡位，比下花旗此前喊561元，花旗退居第五。

摩根大通基於三理由，上修台積電財測，首先是第4季展望雖然符合預期，但表現比第3季成長，今年營收也拉高到三成的成長率，宣告台積電能充分化解華為訂單流失的挑戰。

其次，台積電5奈米量產，還碰上新台幣強升，但整體先進製程產能利用率拉高，3、4季毛利率較過往大大地提升，從47%-49%升為52%-53%，議價能力出現強化。第三，台積電展望雖然沒有英特爾外包更多的消息，但摩根大通認為，英特爾會比市場預期更早下單（2021年就有機會），依舊是中長線值得期待的重要動能。

摩根大通表示，台積電營收、毛利及獲利可望維持強成長，本益比也會不斷拉高，進一步上修其2020-2022年獲利預測1%-2%，目標價拉高到570元。

麥格理則分析，台積電第4季展望相對市場平均預測高出4%，營業利益高出10%，中長線持續對HPC及5奈米需求樂觀，加上資本支出上修，據此將台積電今、明、後獲利預測拉高3%-12%，每股純益（EPS）來到19.9元、24.3元、27.2元。