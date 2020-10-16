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集邦估今年全球IC設計產值年增5% 明年續成長

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

研調機構集邦於今（16）日指出，估計全球IC設計產業的產值，今年將達917.81億美元，年增5％，明年將持續成長5.4％，來到967.37億美元。

集邦表示，2020年對於IC設計業者來說，最大變數是新冠肺炎對於全球產業造成的影響。不過新冠肺炎讓客戶拉貨動作明顯，也推升全球IC設計業者的整體表現。

目前看來，集邦提到，高通與AMD的庫存水位明顯爬升，可以看出第3、4季的市場需求仍不低，新冠肺炎帶來筆電與網通產品需求，短期內應當仍有一定的能見度。相較之下，輝達在去年累積大量庫存，近期的庫存水位控制相當嚴謹。

另外，在台廠部分，聯發科在庫存水位控制上仍相對小心，聯詠、瑞昱等庫存備貨則相對積極。

集邦也認為，英特爾在研發策略與支出上，若能回復成長表現，應是其明、後年維持領先地位的關鍵之一。

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