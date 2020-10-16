鴻海攻電動車 2024年推出首款商業化固態電池

鴻海（2317）衝刺電動車（EV），在科技日除了推出MIH開放平台外，也正式宣佈，將在2024年時，推出首款商業化固態電池。

由於認為2025年誰能掌握固態電池，誰就能稱霸天下，因此鴻海也宣示，將在2024年時，推出首款商業化固態電池，不但將減輕目前液態電池的重量與成本，更能解決液態電池的隱患問題。

鴻海產品長蕭才祐提到，鴻海多年致力於開發新材料，已經擁有高強度、高延展性、耐腐蝕、無須熱處理、鑄造成型性優良的獨家高強度壓鑄材料，足以讓鴻海輕量化與模組化的開放底盤動力平台有超強競爭力。

此外，鴻海也展現了與電動車有關的技術與關鍵零組件實力，第一次對外揭露「電池快充與低溫優化」、「低鼓脹軟包技術」、「雲端AI電池管理系統」、「高能量密度電池」、「無貴金屬全新製程」以及「固態電池研發」等六大動力電池黑科技。

鴻海董事長劉揚偉表示，過去汽車產業是得『燃油引擎』與『變速系統』者得天下，但隨著電動化與物聯網成為趨勢，汽車產業將變成是得『電動動力、電池與半導體』者得天下。台灣有很強的半導體與ICT產業，而且根據BCG的調查，全球電動車市場2025～2030年將達到每年3,600萬台的規模，所以台灣企業大家要一起努力，快速搶佔這個新興市場。

劉揚偉呼籲投資界的朋友要投資鴻海，更要投資台灣的電動車產業，鴻海將以MIH開放平台把軟體平台和EV底盤平台成果和大家一起分享，一起擁有，一起改善，讓台灣的EV產品可以更快速的進入市場，更有競爭力，也可以發展的更蓬勃。鴻海透過舉辦本次「鴻海科技日」，廣邀產業夥伴共享MIH開放平台，共同為台灣電動車產業的未來貢獻心力。