鴻海科技日 郭台銘：對鴻海未來發展有無限信心

鴻海（2317）首屆科技日今（16）日登場，鴻海創辦人郭台銘以視訊影像方式現身，郭台銘指出，今天科技日是最好的生日禮物，期許鴻海未來像今天活動主視覺一樣有「無限」的發展，自己對鴻海董事長劉揚偉及鴻海集團未來發展有無限的信心。

郭台銘創辦人雖然在美國來不及趕回台灣參加，但也透過視訊影像參與鴻海科技日的活動。郭台名表示，劉揚偉董事長接棒鴻海後積極求新求變，今天第一屆鴻海科技日的舉辦，就代表劉揚偉董事長是有方向、有系統地開創布局。

即將度過七十大壽的郭董指出，我很開心看到劉董事長擘畫的『3＋3」願景一步步在具體實踐，並在今天的科技日展出初步成果。我對劉董事長有完全的信心，相信他絕對能讓鴻海就像今天活動的主視覺，一個無限的符號一樣，讓鴻海有著無限的機會與未來，而科技日也是我收到過最棒、最有意義的生日禮物。