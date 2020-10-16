鴻海秀電動車技術 打造EV業界的安卓

鴻海（2317）科技集團於今（16）日上午10時18分，在三創生活園區舉辦首屆「鴻海科技日」（HHTD），對外發表命名為MIH的 EV軟硬體開放平台與關鍵零組件等相關技術，宣告集團已經準備好正式進軍電動車領域；同時，鴻海研究院也於下午活動中，揭櫫目前所規劃的十大前瞻技術研發計畫。

今年鴻海科技日以EV軟體開放平台、硬體開放平台、以及關鍵零組件等三大主題為發表主軸，並以「3+3=∞」算式設計元素，展現鴻海轉型決心與創造未來無限可能的理念。活動由鴻海科技集團劉揚偉董事長、魏國章技術長、蕭才祐產品長以及鴻華先進科技左自生副董事長輪流上台簡報，大秀鴻海的科技實力。

鴻海一開始就正式對外宣布，將推出「MIH EV軟硬體開放平台」。曾經追隨賈伯斯多年、為蘋果開發多款核心軟體的鴻海技術長魏國章指出，新平台將透過「軟體定義」、「軟硬分層」與「開放生態」三大特色，解決現階段電動車的發展痛點。

他指出，汽車未來將可透過『軟體定義』持續的更新升級；同時，『軟硬分離分層』的架構，大大縮短了傳統冗長的垂直開發週期；最重要的是，開放平台的關鍵技術和工具給開發者，大大降低了產業進入門檻，讓更多人可以投入電動車產業的開發、打造未來最創新的電動車應用。

而鴻海將帶領產業夥伴們一同邁向「軟體定義」和「開放生態」的未來趨勢，讓鴻海的MIH電動車平台成為電動車產業的安卓系統。此外，鴻海科技集團攜手裕隆集團最新開發的「硬體開放平台」也在鴻海科技日正式亮相。

鴻華先進科技副董事長左自生表示，MIH硬體平台聚焦四大特色：「模組彈性客製化」、「輕量一體成型」、「強大EEA架構」與「自駕平台」，搭配軟體平台構成MIH EV開放平台。

他進一步宣告， MIH 軟硬體平台所有的開發成果，包括規格、參數、軟體等將會開放給合作夥伴！車廠可以在MIH的基礎上，用最少的代價、最短的時間開發所需要的車型，不論是Sedan、SUV、MPV都可以；如果是開發 ADAS 的 Tier 1 夥伴廠商，可以利用 MIH的參數、軟體，去演練他的感知、定位、決策等軟硬體。

除了大方開放MIH軟硬整合的開放平台之外，鴻海也展現了與電動車有關的技術與關鍵零組件實力。鴻海產品長蕭才祐透過分析電動車與傳統燃油車的整體結構來解釋鴻海在電動車關鍵零組件領域的技術優勢，也第一次對外揭露「電池快充與低溫優化」、「低鼓脹軟包技術」、「雲端AI電池管理系統」、「高能量密度電池」、「無貴金屬全新製程」以及「固態電池研發」等六大動力電池黑科技。