鴻海科技日／劉揚偉揭露電動車MIH開放平台

鴻海（2317）首屆科技日今（16）日登場，鴻海董事長劉揚偉指出，今天本來要展示所有「3+3」3大產業和3大核心技術，但受新冠疫情影響，因此今天專注揭露電動車（EV）為主相關技術，包含EV開放平台跟相關零組件，尤其是以軟體定義的MIH開放平台，藉此讓台灣EV產業可以更蓬勃發展。

劉揚偉指出，20多年前有個大客戶看鴻海檢測室，他對郭董說，鴻海技術很好，但都沒公開，我牢記在心，所以希望把鴻海技術說清楚，為何選在這天？因為創辦人多年前希望把鴻海轉成科技鴻海，所以要每年在他生日這天舉辦鴻海科技日，朝這方向不斷努力，要展現鴻海除了執行力跟效率，還有科技力。

劉揚偉表示，因為今天是第一次舉辦科技日活動，，所以我們是戒慎恐懼，今天本來要展示所有3大產業和3大核心技術，但因疫情讓海外客戶無法到場，及場地關係，所以只介紹EV為主相關技術，EV開放平台跟相關零組件、軟硬體開放平台—MIH開放平台。

劉揚偉認為，要把鴻海研發成果跟大家一起分享、擁有、改善，包含軟體跟硬體平台，縮短硬體開發時程，讓台灣EV產業可以更蓬勃發展。