集邦：5G時代 氮化鎵元件成射頻前端主流
研調機構集邦科技於今（16）日表示，5G基地台需求增溫，氮化鎵元件成為射頻前端主流，隨著5G時代來臨，相關基礎建設逐步看好，應用端也將蓬勃發展，為求因應高頻與高功率需求特性，GaN材料在射頻前端元件的功率放大器使用，預期將成為趨勢。
集邦提到，雖然中國接連遭遇美中貿易戰衝突，以及新冠肺炎疫情衝擊，稍微拖累5G基地台布建進程，但整體發展腳步仍未停歇。由近期中國基地台建置與GaN元件的市場規模推估，後續發展態勢依舊向上，估計將於2023年達到高峰。
另外，集邦也提到，現在5G頻段大致分為Sub-6與毫米波頻段，其中Sub-6因為接近4G使用頻段，電信商可用較簡易方式進行設備建置，但是毫米波應用在5G網路中日益重要，具備低延遲、超高速連結、更多可用頻寬等特色，可以提升數據傳輸速率，已經有部分電信業者投入5G毫米波部署，並規劃於明年商用。
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