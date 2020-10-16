集邦：5G時代 氮化鎵元件成射頻前端主流

許多人的手機都有安裝一款「PDF Reader」，但卻很少人知道，這款累積下載次數已突破1億，全球同類產品排名數一數二的PDF閱讀器，出自一家不折不扣的台灣本土公司——凱鈿行動科技。

2020-10-15 11:50