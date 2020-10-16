有吃又有玩！麗寶樂園尾牙春酒宴吸引台積電友達搶訂

提前部署企業尾牙春酒宴商機，麗寶樂園度假區旗下麗寶樂園、麗寶福容大飯店，連袂推出尾牙春酒套裝方案，強調可以玩樂園、搭摩天輪、吃尾牙，一站滿足。

值得注意的是，麗寶今年除了桌菜專案，樂園還首度推出禮券替代聚餐方案，讓員工在度假區吃喝玩樂自由選。自即日起到2021年3月31日前皆可預約，限訂購3桌以上適用。

麗寶樂園度假區副總經理王永豪指出，不少企業主喜好有創意的春酒尾牙，聚餐還能享受戶外樂園小旅行，一舉兩得也能讓員工放鬆身心。

麗寶樂園度假區連續多年推出尾牙春酒專案，吸引許多知名科技、機械、餐飲等大小企業，都曾到此舉辦尾牙或春酒。

目前，麗寶樂園度假區春酒尾牙專案，預定的企業公司行號已達1,880餘桌、約六成滿，包括台積電、友達、美光及金嗓等知名企業。而看好今年第4季至明年第1季國旅內需市場，預計桌數上看2,000桌次。

麗寶樂園今年的春酒尾牙專案，桌菜方案可說是下重本，推出龍蝦、豬肋排、金目鱸、新社百菇雞湯等十道菜色，再搭配探索世界門票與天空之夢摩天輪搭乘券各10張，每桌只要9,999元，下

殺4.7折。

除了豐盛的合菜料理，麗寶樂園今年也推出禮券(總面額4,500元)替代聚餐方案，搭配樂園、摩天輪門票各10張，讓公司企業有更多春酒尾牙的選擇。

員工可以自由選擇前往麗寶Outlet Mall逛街、購物、吃美食、賞千萬打造的科莫湖水舞燈光秀，不用出國也能擁有彷彿置身於國外氛圍的異國風情，讓同仁吃得開心、玩的歡樂、逛的滿足。

另外，度假區內的麗寶福容大飯店也推出港式與日式料理尾牙春酒宴，主推福粵樓三種方案，訂宴即享探索世界全數入園，每桌贈送免費果汁，訂滿30桌再享卡拉OK、果汁暢飲，依方案再加贈

紅酒，訂滿45桌再送住價值萬元宿券1張。

順園日式料理入園方案，訂滿5桌再加贈探索世界門票五折券10張，訂滿15桌，除門票外再享果汁無限暢飲。

主廚王駿華表示，今年除了中式桌宴，還提供順園日式料理桌宴供公司行號選擇，尾牙宴特別推出市面上比較少見的獨家菜色，要讓每年都來辦尾牙宴的企業，吃出新氣象。

譬如「紫蘇海老揚拼醬炙鰻魚」，選用紫蘇葉包覆鮮蝦漿和草蝦，外酥內嫩，搭配蒲燒鰻魚，海味雙饗宴；「牛蒡鮑螺賜寶盅」嚴選台灣牛蒡，甘甜滋味，配上菌菇燉鮑螺及特選豬上排，清香

爽口不油膩，補氣又養生。 麗寶樂園、麗寶福容大飯店連袂推出尾牙春酒套裝方案，強調可以玩樂園、搭摩天輪、吃尾牙，一站滿足。記者宋健生/攝 麗寶樂園度假區連續多年推出尾牙春酒專案，吸引許多知名企業都曾到此舉辦尾牙或春酒。

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