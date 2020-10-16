有吃又有玩！麗寶樂園尾牙春酒宴吸引台積電友達搶訂

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
麗寶今年除了桌菜專案，樂園還首度推出禮券替代聚餐方案，讓員工在度假區吃喝玩樂自由選。記者宋健生/攝影
麗寶今年除了桌菜專案，樂園還首度推出禮券替代聚餐方案，讓員工在度假區吃喝玩樂自由選。記者宋健生/攝影

提前部署企業尾牙春酒宴商機，麗寶樂園度假區旗下麗寶樂園、麗寶福容大飯店，連袂推出尾牙春酒套裝方案，強調可以玩樂園、搭摩天輪、吃尾牙，一站滿足。

值得注意的是，麗寶今年除了桌菜專案，樂園還首度推出禮券替代聚餐方案，讓員工在度假區吃喝玩樂自由選。自即日起到2021年3月31日前皆可預約，限訂購3桌以上適用。

麗寶樂園度假區副總經理王永豪指出，不少企業主喜好有創意的春酒尾牙，聚餐還能享受戶外樂園小旅行，一舉兩得也能讓員工放鬆身心。

麗寶樂園度假區連續多年推出尾牙春酒專案，吸引許多知名科技、機械、餐飲等大小企業，都曾到此舉辦尾牙或春酒。

目前，麗寶樂園度假區春酒尾牙專案，預定的企業公司行號已達1,880餘桌、約六成滿，包括台積電、友達、美光及金嗓等知名企業。而看好今年第4季至明年第1季國旅內需市場，預計桌數上看2,000桌次。

麗寶樂園今年的春酒尾牙專案，桌菜方案可說是下重本，推出龍蝦、豬肋排、金目鱸、新社百菇雞湯等十道菜色，再搭配探索世界門票與天空之夢摩天輪搭乘券各10張，每桌只要9,999元，下

殺4.7折。

除了豐盛的合菜料理，麗寶樂園今年也推出禮券(總面額4,500元)替代聚餐方案，搭配樂園、摩天輪門票各10張，讓公司企業有更多春酒尾牙的選擇。

員工可以自由選擇前往麗寶Outlet Mall逛街、購物、吃美食、賞千萬打造的科莫湖水舞燈光秀，不用出國也能擁有彷彿置身於國外氛圍的異國風情，讓同仁吃得開心、玩的歡樂、逛的滿足。

另外，度假區內的麗寶福容大飯店也推出港式與日式料理尾牙春酒宴，主推福粵樓三種方案，訂宴即享探索世界全數入園，每桌贈送免費果汁，訂滿30桌再享卡拉OK、果汁暢飲，依方案再加贈

紅酒，訂滿45桌再送住價值萬元宿券1張。

順園日式料理入園方案，訂滿5桌再加贈探索世界門票五折券10張，訂滿15桌，除門票外再享果汁無限暢飲。

主廚王駿華表示，今年除了中式桌宴，還提供順園日式料理桌宴供公司行號選擇，尾牙宴特別推出市面上比較少見的獨家菜色，要讓每年都來辦尾牙宴的企業，吃出新氣象。

譬如「紫蘇海老揚拼醬炙鰻魚」，選用紫蘇葉包覆鮮蝦漿和草蝦，外酥內嫩，搭配蒲燒鰻魚，海味雙饗宴；「牛蒡鮑螺賜寶盅」嚴選台灣牛蒡，甘甜滋味，配上菌菇燉鮑螺及特選豬上排，清香

爽口不油膩，補氣又養生。

麗寶樂園、麗寶福容大飯店連袂推出尾牙春酒套裝方案，強調可以玩樂園、搭摩天輪、吃尾牙，一站滿足。記者宋健生/攝
麗寶樂園、麗寶福容大飯店連袂推出尾牙春酒套裝方案，強調可以玩樂園、搭摩天輪、吃尾牙，一站滿足。記者宋健生/攝
麗寶樂園度假區連續多年推出尾牙春酒專案，吸引許多知名企業都曾到此舉辦尾牙或春酒。</p><!--13--><p> 麗寶樂園度假區提供
麗寶樂園度假區連續多年推出尾牙春酒專案，吸引許多知名企業都曾到此舉辦尾牙或春酒。

麗寶樂園度假區提供

尾牙 麗寶樂園

延伸閱讀

大陸若攻台拿下台積電會讓世界臣服？ 網舉一關鍵指不可能

5G+AI數位轉型夯 友達號召夥伴創智慧場域新契機

5G+AI數位轉型夯 友達揪夥伴創智慧場域新商機

台積電Q4營收目標124-127億美元 季增2.1%-4.6%

相關新聞

全球下載量破億的APP公司 竟藏身台南永康

許多人的手機都有安裝一款「PDF Reader」，但卻很少人知道，這款累積下載次數已突破1億，全球同類產品排名數一數二的PDF閱讀器，出自一家不折不扣的台灣本土公司——凱鈿行動科技。

奇美推大4K液晶顯示器R6系列 搭載Android 9.0

CHIMEI奇美家電為消費者帶來獨斷升級的影音娛樂享受，今(15)日宣布在台推出震撼視聽新境界的Android大4K H...

三菱電機CNC智能App創意開發競賽 今頒獎

台灣三菱電機與經濟部工業局、精密機械研究發展中心、勤益科技大學攜手舉辦的「三菱電機CNC智能APP創意開發競賽」，今(1...

大陸若攻台拿下台積電會讓世界臣服？ 網舉一關鍵指不可能

中共軍機頻頻擾台，許多國人都擔心兩岸是否真的會打起來，除了兵役問題之外，還有人也想知道若真的發生戰爭，台灣一些知名企業如台積電會如何？一名網友發文寫道如果中共攻打台灣拿下台積電，那全世界是不是都要跪了？就有內行網友分析原因表示不太可能。

【林宏文專欄】台積電今日法說2看點：中芯明年量產8奈米？美國半導體禁令還有效嗎？

中芯是目前大陸最強的晶圓代工廠，與台積電、三星、聯電等同業多雄競爭，今（15）日下午台積電法說會將登場，中芯的製程技術進展，勢必引起許多法人關注，成為台積電法說焦點，投資人可以密切關注台積電對此件事的說法。

手機重拍攝功能 可改變電影拍攝技術

將來的電影可以全程用智慧型手機拍攝！日前蘋果在iPhone12發表會上，請來以《神鬼獵人》獲得奧斯卡最佳攝影獎的得主Emmanuel Lubezki來背書，宣傳新機強大的拍攝功能。影視界認為，不只是iPhone，各品牌手機都在精進拍攝功能，或許在不遠的將來可以為影視拍攝省下大量設備成本，且拍攝的影片效果可以直接上傳雲端處理，大幅縮短拍攝時程。

5G+AI數位轉型夯 友達號召夥伴創智慧場域新契機

新冠肺炎疫情，驅動產業全面數位轉型腳步增速，5G、AI及顯示器等技術的融合創新，成為後疫情時代化危機為轉機的重要關鍵。友...

鴻海加碼布局半導體市場 承鼎精密新廠今日動土

鴻海集團旗下承鼎精密因應5G與AIoT應用市場強勁需求持續帶動半導體產業成長動能，並著眼半導體設備發展潛力，投資逾10億...

緯創新研發中心啟用 未來三年人力需求擴增至520位

緯創（3231）持續投資台灣，繼先前在高雄啟動第二研發辦公室後，今（15）日宣布，嶄新的第三研發辦公處正式啟用，緯創總經...

友達太陽能訂單 看到明年

友達面板本業擺脫谷底之際，轉投資太陽能事業搭上此波新能源裝設熱潮，同步報捷，旗下太陽能相關客戶需求與訂單能見度長達一年，...

代工廠分散布局 加緊腳步

因應美中貿易戰及新冠肺炎疫情等衝擊，五大代工廠鴻海、廣達、仁寶、和碩、緯創等近年積極提升非大陸產能比重，外界預期，在分散...

斷炊一個月…華為三招反擊

美國對華為的禁令制裁近一個月，華為也沒閒著，準備上演三大反擊，在法國成立第六家研發中心，應用於通訊行業；大陸設首間晶片大...

熱門新聞

來台僅一年 「淘寶台灣」突宣布12月31日結束營運 今11時已關閉平台

淘寶台灣退出台灣 今天11時關閉平台

新iPhone台灣買比美國貴4,000元 楊金龍說話了

彭博專欄作者高燦鳴：鴻海應儘早承認威州投資失敗

台大獸醫哥畢業月薪3萬8 曝存款卻有3千萬秘訣

六成來客搶中鋼建案像搶年貨 房子不看直接下訂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。