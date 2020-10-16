台積全年營收 看增三成

晶圓代工龍頭台積電昨（15）日舉行線上法說會，釋出四大利多，包括上季獲利創新高，每股純益5.3元；二度上修全球半導體業（不含記憶體）與晶圓代工業年增幅度預估值；本季營收將連續兩季創新高；二次上調公司全年營收展望，估可年增三成。

台積電去年合併營收為1.07兆元，若今年再成長三成，可望挑戰1.4兆元，再寫新猷，連兩年站穩1兆元大關。

台積電近期股價跟隨蘋果發表新機的熱度，從9月底盤中低點421元，一路攀升至日前盤中高點465元，波段漲幅10.5%。不過，法說會前略顯疲態，昨日收453元、跌6元。外資在高點陸續調節部位，連續賣超二天，累計賣超逾1.9萬張。周四ADR早盤在平盤附近震盪。

今年全球大環境變動大，包括新冠肺炎疫情、美中貿易戰等因素，導致今年初台積電一度下修營收年增幅至14%到19%，7月法說會則上調至年增幅度至二成以上，反映全球第五代行動通訊（5G）加速布建，以及高速運算（HPC）應用快速成長。

台積電昨天二次上調產業與公司營運展望。台積電總裁魏哲家表示，全球經濟雖受疫情影響，但疫情也加速數位轉型腳步，加上5G、高效能運算等應用，持續豐富半導體內含需求成長，預估今年全球半導體產業產值（不含記憶體）將成長4%至6%，優於前次法說會預估的持平或微幅成長；晶圓代工產業產值則將年增二成，也高於上次估的年增17%至19%。

台積電認為，今年該公司以美元計價的營收增長幅度，將優於產業平均，估計可達三成，優於先前公司釋出的年增二成以上的幅度，主因台積電先進製程技術維持產業領先地位，且5G手機、高效運算動能強勁，客戶看好終端應用前景，先進製程需求暢旺。

不過，台積電不諱言，現階段客戶端庫存超過以往季節性水準，主因在具不確定性的環境中，供應鏈必須確保供貨穩定。