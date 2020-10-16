三原因…iPhone 12升值紅利少了

iPhone 12系列即將登台，正值新台幣明顯升值，果粉原以為可以因為匯率，享受到新機較去年大降價的優惠，但算一算，iPhone 12售價沒有完全反映台幣升值幅度，主要有以下原因。

首先是蘋果公布的美元售價，消費者不能直接用美元乘上匯率當作台幣參考價。主因美國的售價因為各州消費稅率不同，所以公布的售價並不含稅金，也不含運費，必須把這兩項費用加進來，才能比出真正的價差。

同樣的，拿各國iPhone定價換算回台幣時，都要考量當地稅率。再者，蘋果在各國售價也會依據其在當地市場定位、品牌優勢、行銷策略等綜合考量，訂出當地售價。而實際在當地的售價，也可能因為交通不便或通貨膨脹等因素，造成手機價格飛漲。

回到台灣此次iPhone 12價格來看，iPhone 12 mini美元訂價699美元，與去年iPhone 11起跳價一樣是699美元，但今年台灣新iPhone的起跳價是23,900元，比去年便宜1,000元，最貴的iPhone 12 Pro Max則比去年便宜4,000元，多少反映了台幣升值因素。

蘋果此次新機價格帶從23,900元到48,400元，當然希望提供消費者更多選擇，若加上電信業者為促銷5G推出的各項優惠與補貼，果粉可依自身需求找到最划算方案。