電信三雄iPhone資費終於「不一樣」 與頻譜有玄妙關聯

電信業者搭配iPhone 12專屬資費出爐，相較於過去電信三雄的iPhone資費幾乎一模一樣，今年在台灣大加碼補貼的策略下，終於「不一樣」，台灣大補貼金額較中華電信最多高出7,300元，可說是歷年首見。

過去電信三雄的iPhone資費相似度高達99%，補貼金額落差不高於500元，業界都戲稱三雄的iPhone資費表是「複製貼上」。

業界人士分析，今年三雄的iPhone 12資費很有趣，補貼金額幾乎按照各家對於5G關鍵頻譜3.5GHz持有頻寬資源，而有所差異，呈現非常玄妙的關聯性。

業界人士指出，台灣大持有頻寬60M是三雄中最少，所以iPhone 12補貼金額力度最大，遠傳持有80M，補貼金額介於台灣大及中華電信之間，中華電信老大哥持有最多90M頻寬，老神在在。

台灣大總經理林之晨今日上午才表示，補貼金額將視市場動態而定，晚上台灣大端出iPhone 12資費，就大幅加碼補貼。

台灣大補貼最多的資費及機型，就屬月繳1,599元，iPhone 12 Pro 128G可零元購機，補貼金額較中華電信高出7,300元。

以iPhone 12的64GB版本為例，綁約48個月，台灣大跟遠傳月繳1,399元可零元購機，中華電信購機價則為2,300元。

台灣大也增加補貼999元及1,199元資費，以iPhone 12的64GB版本為例，月繳999元，綁約48個月，中華電信與遠傳購機價為13,300元，台灣大為11,300元，月繳1,199元，綁約48個月，中華電信與遠傳購機價為10,800元，台灣大則為9,300元。