台中大雅區首件宜居建築案 鉅邑樹自在熱銷破八成

靠近中科園區的台中市大雅區，房市買氣持續升溫，大雅市中心首件宜居建築「鉅邑樹自在」，銷售迅速突破八成；已購客戶中，來自中科的科技新貴就占了二成多，房價並站上3字頭，創區域新高價。

鉅邑建設總經理張德仁指出，21世紀開始，自然節能、環境永續的觀念，成了藝術設計與文化領域發展的關鍵字，而建築界的「綠態設計」趨勢也正式到來，從米蘭的「垂直森林」、到新加坡的「城市花園」概念，世界已進入綠態建築新時代。

綜觀台中房市近年的建築設計，許多建商紛紛強調對自然生態的還原。其中，領航大雅的綠色建築家鉅邑建設，有別於多數重劃區的宜居建築個案，在生活機能完熟的大雅市中心，推出別出心裁的首座宜居建築「鉅邑樹自在」。

基地位於大雅區民生路、雅環路口的「鉅邑樹自在」，規劃35、40、45及74坪(合併戶)的3至5房產品，每坪開價37萬至38萬元，戶數共72戶，總銷約9億元。

此案除了成為區域詢問度最高個案之一，也受到中科新貴客群的青睞，目前已熱銷八成，進入倒數計席階段，現更推出超值訂簽方案，88萬元起(含裝潢、冷氣)即刻擁有。

張德仁表示，「鉅邑樹自在」呼應與自然共榮的全球建築思維，規劃跳島式綠態露台，別於一般景觀陽台，擁有可以開派對的超大空間，讓忙碌的生活也能森層呼吸，更使家的主人有了打破傳統空間的「空中樹院」。

無論是生機菜圃、香草花園、瑜珈休閒、書香咖啡、私房茶屋、Sky Lounge，都成了主人們雲端上私藏的生活風景。

另外，社區除了將160棵大樹樹海植入社區，更規劃區域唯一齊質純住，零店面的800坪雙塔建築；公設方面則規劃兒童遊戲室、健身房、交誼廳、閱讀室、宴會廳，打造全齡化的社區生活。

張德仁說，台灣進入「買房養老」風氣興起的後疫時代，安全的居住品質與舒適的退休生活，成為換屋族最重要的考量，鉅邑建設不僅思考著建築外觀、綠化的思維，更是在每個生活細節都思考著「宜居」的設計性。

包括獨立的超大中島餐廚，凝聚家人之間情感；浴室的降板設計，讓長輩們的輪椅能安全通過；精品飯店式的衛浴配備，配有德國智能Duravit馬桶；主衛更規劃雙開窗、精品大明鏡，及淋浴間貼心的置物空間。

此案除了規劃抗PM2.5的日本松下全熱交換器、豪宅指名的亞細亞氣密窗，更將各戶樓板加厚至18公分，全面提升住家的生活品質。