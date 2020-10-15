三菱電機CNC智能App創意開發競賽 今頒獎

台灣三菱電機與經濟部工業局、精密機械研究發展中心、勤益科技大學攜手舉辦的「三菱電機CNC智能APP創意開發競賽」，今(15)日舉行頒獎典禮，第一名由勤益科大「智能化超音波輔助加工先進材料品質預測及效能改善系統加值軟體」拿下。

第二名為虎尾科大的「YES I DO具智慧補償與異質感測之聯網模組」；第三名為彰化師大「CNC切削刀具之智能化磨耗檢測」。

台灣三菱電機董事長花岡尚夫表示，希望藉由此次競賽活動，讓學生能對投入工具機械產生高度興趣，吸引各界人才目光，為產業注入新量能，也加速台灣工具機的智能化發展。

花岡尚夫強調，未來台灣三菱電機將持續舉辦智能APP競賽等相關活動，希望能為台灣產業智慧化發展盡一份心力。

今天的頒獎典禮，包括經濟部工業局主任秘書陳佩利、勤益科大校長陳文淵，以及精密機械研究發展中心董事長莊大立、總經理賴永祥等人都到場。

台灣三菱電機指出，此次競賽初賽全國大學中共有33隊報名，最終有14個隊伍進入決賽，並從中評選出前3名及5名佳作作品。

脫穎而出的優勝隊伍，運用了各種感測器，開發出適用於工具機的智能化APP，主題包含先進材料的超音波切削、刀具磨耗檢知、視覺定位、水平調校、虛擬實境、語音控制等，兼具創意與專業性表現，受到評審青睞。

此次的創意開發競賽，除了機械相關科系的隊伍外，也有許多整合多方專業領域、跨科系合作的隊伍參賽，展現了新世代的產業開發動能。

為了讓這些優秀的隊伍被世界看見，競賽除了提供豐富的獎金，獲獎作品也將在明年3月的台北國際工具機展上，於台灣三菱電機展示場展出，藉著國際展示會舞台，讓來自全球的機械製造廠、代理商，都能看見獲獎隊伍的開發成果。