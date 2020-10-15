手機重拍攝功能 可改變電影拍攝技術

將來的電影可以全程用智慧型手機拍攝！日前蘋果在iPhone12發表會上，請來以《神鬼獵人》獲得奧斯卡最佳攝影獎的得主Emmanuel Lubezki來背書，宣傳新機強大的拍攝功能。影視界認為，不只是iPhone，各品牌手機都在精進拍攝功能，或許在不遠的將來可以為影視拍攝省下大量設備成本，且拍攝的影片效果可以直接上傳雲端處理，大幅縮短拍攝時程。

《好萊塢報導者》報導，蘋果發表的新款iPhone除了以5G通訊功能為主打，另一個亮點就是旗艦等級的拍攝功能，號稱可以媲美電影拍攝水準。

發表會上甚至請來以電影《神鬼獵人》獲得奧斯卡最佳攝影的Emmanuel Lubezki背書，預言這支能支援杜比畫質、HDR10，且可用4K規格拍攝的手機，會取代過去繁複笨重的專業攝影器材。

另外，以電影《雨果》獲得奧斯卡最佳特效獎的Ben Grossmann則認為，新款iPhone不只讓影視拍攝省下大量設備資金和人力，也將改變影視拍攝的協作關係。由於手機直接對接雲端，不只是攝影師，現場任何一個工作人員都可以參與拍攝，並且將片段全數在雲端整理編輯。

《The Film Stage》則報導，一家從事電影雲端工作系統開發的公司則表示，5G的高速網路可以讓拍攝到的畫面快速上傳雲端，大幅減少後製剪輯的時間。不只是蘋果，各家手機大廠在開發新款手機時，都在朝高規格攝影和快速連接雲端為方向研發，不只是大幅減少拍攝的器材，也能縮短拍攝時程。

該公司還提到，過往拍攝都需要有中間儲存檔案的媒介，如最早的底片到現在普遍使用的硬碟、USB等，然而當手機拍攝可以直接上傳雲端進行剪輯，或許有一天將完全消滅傳統儲存影像的媒介。

雖然以iPhone為主拍攝的電影早有先例，例如台灣便有一部電影《怪胎》便是以三部iPhone拍攝而成，但未來加上5G網速和日益精進的規格，都可以大幅提升手機拍攝的品質和剪輯製作的速度。

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