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5G+AI數位轉型夯 友達號召夥伴創智慧場域新契機

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
友達與凌華攜手共創工商智慧物聯生態系，圖右為友達總經理暨營運長柯富仁，左為凌華科技董事長劉鈞。圖／友達提供
友達與凌華攜手共創工商智慧物聯生態系，圖右為友達總經理暨營運長柯富仁，左為凌華科技董事長劉鈞。圖／友達提供

新冠肺炎疫情，驅動產業全面數位轉型腳步增速，5G、AI及顯示器等技術的融合創新，成為後疫情時代化危機為轉機的重要關鍵。友達光電致力價值轉型，如今，更期望將價值向外延伸，今（15）日舉行「AUOTech Forum 2020 友達技術趨勢論壇」，號召來自不同場域的業界專家及合作夥伴齊聚一堂，盼透過互補、合作、共創，共同探索智慧場域的無限可能。

友達這次技術論壇，著眼主流智慧應用趨勢，聚焦「智慧醫療」、「智慧零售」、「智慧交通」、「智慧製造」四大主軸，超過300名業界先進與會，並邀集20多名專家及重要合作夥伴，分享於各場域發展的心得，討論產業前景及未來趨勢。友達由總經理暨營運長柯富仁領軍，闡述價值轉型策略及場域經濟布局，會場同時展出應用於不同場域之先進顯示技術，以及合作夥伴之軟硬體整合解決方案，展現友達進攻「場域經濟」的初步成果和決心。

不同領域的產、官界領袖代表，也針對構成數位轉型要素的5G、AI及智慧生活等面向，發表專題演說。全球工業電腦領導廠商凌華董事長劉鈞，以「TheEdge is Coming」為題談論AI發展趨勢；遠傳電信由副總經理李明憲代表，探討邁入5G世代的創新應用；行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏，則分享根據「智慧生活顯示科技與應用產業策略會議（SRB）」所延伸的行動計劃，以致力實現「台灣2030智慧生活」願景。

友達董事長暨執行長彭双浪於開場致詞時表示，數位轉型與智慧應用密切相關，要讓人機順利達成溝通與互動，顯示器扮演關鍵性的橋樑角色。當顯示器走進場域，存在的價值勢必會被重新定義，透過與場域結合，全面提升面板價值，正是「AUONEXT」轉型策略的重點。本次為友達投入價值轉型、場域經濟以來，首度盛大舉辦技術趨勢論壇，除了友達團隊全員到齊，也集結在各場域經營有成的夥伴共襄盛舉，希望藉由各界菁英集思廣益，把握住這波產業新契機。

友達總經理暨營運長柯富仁進行「創新顯示X智慧場域 共創產業生態系」專題演說時指出，友達長年在顯示器產業耕耘，無論技術面和應用面，都取得領先的地位。在「DisplayEverywhere 2.0」這個可預見的未來，加上數位轉型已是不可逆的趨勢，如何讓顯示器與各場域，和5G、AI等前瞻技術完美結合，成為重要課題之一。

柯富仁向外界宣告友達賦予自己的三大使命：在技術面，友達將扮演「Enabler」角色，在現有基礎上繼續研發創新顯示技術，達成與場域應用的融合；同時藉由過去的累積，以「Contributor」之姿與客戶、合作夥伴共創共榮；友達並將用開放的心態，視成為業界最佳合作「Partner」為己任，爭取更多夥伴助拳，逐步完善場域生態圈。

隨著5G、AI等前瞻技術逐漸普及，友達期許將多年於各個面向的累積，轉化為搶攻產業轉型、智慧場域商機夥伴們的強大前進動能，與生態圈夥伴攜手並進，在廣大、充滿未知的智慧場域中，找到最佳解決方案，開闢產業新藍海。

友達車聯網最新顯示技術和應用。圖／友達提供
友達車聯網最新顯示技術和應用。圖／友達提供
友達智慧零售軟硬體解決方案。圖／友達提供
友達智慧零售軟硬體解決方案。圖／友達提供
友達舉辦技術趨勢論壇，邀請來自不同場域的業界專家及合作夥伴齊聚一堂。圖／友達提供
友達舉辦技術趨勢論壇，邀請來自不同場域的業界專家及合作夥伴齊聚一堂。圖／友達提供
友達董事長暨執行長彭双浪號召夥伴共創智慧場域新契機。圖／友達提供
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友達 顯示器 5G

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