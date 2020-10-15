大陸若攻台拿下台積電會讓世界臣服？ 網舉一關鍵指不可能

中共軍機頻頻擾台，許多國人都擔心兩岸是否真的會打起來，除了兵役問題之外，還有人也想知道若真的發生戰爭，台灣一些知名企業如台積電會如何？一名網友發文寫道如果中共攻打台灣拿下台積電，那全世界是不是都要跪了？就有內行網友分析原因表示不太可能。

原PO在PTT表示台灣有全世界最強的晶片製造，很多科技產品都使用台積電的產品，讓台積電在未來的科技領域有舉足輕重的地位，而這也是大陸最缺少的科技之一。不過兩岸局勢不穩定，也讓原PO擔心如果台海真的發生戰爭，中共拿下台灣，不也就拿到了世界第一晶片製造，那大陸手機華為等也成為世界第一，全世界不就要跪了嗎？

貼文引起網友們熱議，「台積電重要的是人，不然中國錢跟技術都有還不是弄不起來」、「不會，台積電會被併入國企然後就爛掉了，結案」、「只有台積電選擇合適的代理人，沒有人可以掌握台積電」、「先拿聯電比較穩」、「老美會處理這個問題的」。

還有人分析關鍵認為原PO所提的狀況不太容易發生，「就算今天中共無痛拿下台灣，台積電收歸國有，所有台積電員工都在，只要美國制裁，一樣搞不起來啦。別說更新製程的技術直接中斷，三星，intel過兩年就超車。就算是現有的製程，耗材不給你，維修料也是沒兩年就壞的亂七八糟了」。