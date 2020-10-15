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小米雷軍發豪語 未來數年要拿下歐洲手機龍頭

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

小米集團創辦人兼董事長雷軍喊出，未來數年的目標要在歐洲拿下第一，並「死磕」中國市場，法人看好，隨著華為智慧手機業務遭美國封殺，小米市佔率有望進一步攀高，小米相關供應鏈英業達（2356）、鴻海（2317）有望受惠。

陸媒報導，雷軍面對未來國際情勢和地緣政治問題，為小米集團定出了三條發展原則，分別是死磕中國區、堅定不移地全球化及追求全球化中的本地化。

雷軍指出，小米要堅定不移地全球化。小米有着6年的全球化經驗，前3年我們在等一塊成功的試驗田，第二個目標是希望用3年至5年時間在歐洲取得一定成績。

小米目前在西班牙市場佔有率已經排第1名，在法國排第2名，在整個歐洲市場已經進入了前3名。小米目標是在未來幾年在歐洲排到第1名。

雷軍表示，小米要把中國業務做好，推動進一步發展。爲此，爲了適應國內消費升級，小米今年開始進入高端手機市場。發佈的小米10、小米10至尊紀念版手機等新產品都獲得了成功，這證明了小米進入高端手機市場是有足夠的品牌影響力和技術實力。

法人看好，小米集團積極拓展歐洲市佔率，蠶食華為留下的市場，小米台灣供應鏈鴻海集團旗下富智康、英業達、友達（2409）、聯發科（2454）、新鉅科（3630）等可望受惠。

小米手機組裝業務主要由鴻海、英業達操刀，上半年受到新冠肺炎疫情影響，智慧手機產業出貨陷入低迷，隨著下半年智慧手機邁入銷售旺季，兩大代工廠相關業務也迎來全年高峰。

此外，華為手機業務因遭到美國政府封殺，導致無法購買非陸系半導體產品，相關影響已在今年發酵，華為並遭同為陸系手機廠的小米、OV侵蝕市佔率，市場預期，華為2021年將陷入更嚴重衰退局面。

據研調機構DIGITIMES Research預測，與2020年相較，2021年前七大智慧型手機品牌業者中，三星（Samsung）、蘋果（Apple）穩坐前二名，華為因受美國禁令封鎖，2021年出貨量將大幅下滑，排名則滑落至第七；Oppo、Vivo及小米三家中系品牌可望於中國大陸市場分食華為大幅流失的市佔，出貨排名各升為第三至五。

小米手機 智慧手機 華為

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