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搶果粉商機 iPhone 12刷卡優惠最高3.6％

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

萬眾矚目的iPhone 12系列終於正式登場，果粉也為之瘋狂。不僅電信五雄紛推優惠搶商機，發卡銀行也沒錯過這場3C年度盛事，目前包括兆豐、聯邦、華南、永豐及富邦，皆推出電信通路刷卡購機滿額回饋方案。

此次iPhone 12系列上市，蘋果宣布將台灣列為首波銷售名單，10月23日將正式開賣，新機不僅在相機規格神躍進，外觀更出現前所未有新色，讓果粉們引頸期盼。至於民眾最關心的價格，則依規格及容量的不同，落在23900元至48400元之間。

立委洪孟楷今天在立院財政委員會上詢問央行總裁楊金龍，新台幣升值，但為什麼以美元計價在台灣買iPhone 12，會比在美國本土買貴4000至6000元。楊金龍說這不是央行主管的職責，台灣買蘋果手機比較貴，可能一部分是供需因素，另一部份是沒有反應匯價；廠商如果能反映匯率變動當然最好，但對此央行也沒辦法。

想降低買iPhone 12的負擔，還可善用刷卡優惠，多家銀行都結合電信商推出刷卡購機滿額回饋。其中兆豐銀行以最高刷滿3萬6千元送1千3百元的3.6%回饋率居冠，搭配STUDIO A、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及德誼數位七大通路，提供三種門檻的分期滿額優惠，讓蘋果迷能用最優惠的方式，入手iPhone 12。

除了兆豐銀祭出最高回饋可達3.6%的購機優惠，永豐銀行則以最高3%的回饋率緊追在後，惟單筆分期需達15萬元始可獲得4千5百元回饋；而華南銀行則推出單一門檻，滿1萬2千元送288元，相當於2.4%的回饋率；聯邦則以最高2.2%回饋，推出最高滿5萬元可送1千1百元的回饋搶市；至於富邦銀行則係以最高刷滿3萬元送6百元、相當於2%的回饋推出優惠。

iPhone 12售價不斐，讓各家發卡行默契一致，所有的滿額回饋都是架構在「分期」的基礎上。

如兆豐銀行便推出最高可分12期，搭配滿1萬4送450元、滿2萬5送800元及滿3萬6送1,300元的三種門檻，讓果粉能同享分期0利率以及滿額回饋優惠，想搭上換機潮的民眾不妨多加利用，輕鬆入手iPhone 12，享受5G飆速快感。

兆豐銀行 iPhone 12

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