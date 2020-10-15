遠傳5G頂級黃金門號競標活動 17日登場

對許多消費者來說，好記順口、有意義或能帶來好運的手機門號絕對是申辦時的首選，遠傳（4904）特別根據消費者詢問度及過往門號使用分析，睽違一年推出黃金門號競標活動。2020遠傳僅此一場頂級黃金門號實體快閃競標活動，將於本週六（10月17日）下午在遠傳台北館前直營門市登場。

遠傳表示，活動當天現場競標門號都是用戶詢問度高的號碼，包含諧音我發發發發發的「588888」、象徵步步高升的「000123」、以及末六碼連號的六星門號「222222」等，預計將有近40組的頂級黃金門號開放競標。

此外，遠傳也表示，消費者也可於活動前先至遠傳台北館前直營門市臉書粉絲團留言喜歡的號碼，當天該門號就有機會出現在現場競標名單中，現場也接受提出心願門號需求，只要來現場搶標並搭配遠傳心5G限定資費，就有機會把幸運號碼帶回家，可以到門市一起搶標。