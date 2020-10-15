毅嘉自結Q3稅前盈餘1.24億元 創三年來新高
毅嘉科技（2402）今（15）日公布，第3季單季合併營收15.44億元，季增46%，合併毛利率18%，自結合併稅前盈餘1.24億元，季增11倍，單季稅前盈餘創三年新高，擺脫第2季度受疫情影響的陰霾，獲利成績亮眼。
累計毅嘉前3季合併營收37.32億元，受疫情影響約衰退兩成，合併毛利率13%，自結稅前盈餘1.26億元。
毅嘉表示，雖然第3季度仍面臨疫情干擾與新台幣及人民幣兌美元匯價強勢升值的挑戰，但毅嘉單季稅前盈餘1.24億元，單季營運不僅轉虧為盈，稅前盈餘更是創三年新高，其中單季毛利率達18%，更是攀上六年來的新高水準。
展望第4季，毅嘉表示，除了車用產品的出貨可望持續挹注營收外，客戶新產品的出貨也將逐步增溫，預期將可進一步推動集團整體營收及獲利攀上今年高峰。惟對於新冠肺炎疫情對全球景氣發展及對終端消費的影響，毅嘉仍將謹慎應對。
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