竹科銅鑼園區投資環境優越 成外資企業最愛

今年下半年密集敲響招商銅鑼的科技部新竹科學園區管理局，今（15）日在銅科客家文化館攜手苗栗縣政府共同敲下第三響，雙方聯袂舉辦「前進銅鑼、企業悠活：銅鑼科學園區招商說明會」，會場吸引超過70家以上潛在投資企業出席，包含了多家長期深耕臺灣、累積厚實研發能量且日益發展茁壯的本土企業，廠商對於銅鑼科學園區進駐申請流程、廠房租用、投資環境與相關政策等探詢熱烈，會場交流熱絡。

說明會在竹科管理局副局長許增如和苗栗縣政府工商發展處（兼工策會總幹事）黃智群處長，共同敲下招商銅鑼的震撼聲響中揭開序幕，會場並有多家進駐廠商手持標語牌共襄盛舉；許增如致詞時表示，銅科因位居半導體12吋晶圓廠重要聚落竹科與中科之間，又配合中部地區精密機械能量以及全球發展電動車趨勢，自開發以來，持續推動建構為支援半導體產業關鍵園區，以及智慧機械與車用電子等產業聚落。

許增如指出，在竹科管理局積極招商引資下，銅科目前已有16家產業與1家研究機構進駐，其中外商比例約占31.25％，為全台外商比例最高的科學園區，顯示其投資環境之優越。投資金額累計達114.79億元，目前就業人數為2,310人。108年營業額為92.56億元，逐年穩健攀升，今年1~8月營業額已達70.27億元，較去年同期增加18.24%，未來成長可期。

在震撼人心的開場後，大會特別邀請已進駐廠商京元電子與富田電機分享投資銅科的經驗與願景，接續由竹科管理局與苗栗縣政府向與會人員簡報說明銅科投資環境與相關政策措施，最後交流對話時段，與會人員紛紛提出許多實務面問題，現場互動頻繁；整場活動下來，參與者在深入瞭解進駐銅科之優勢與加乘效益之餘，透過深度聚焦更能感受到銅科作為企業絕佳選擇的精彩魅力。