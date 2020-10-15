台積電Q4營收目標124-127億美元 季增2.1%-4.6%
台積電（2330） 今（15）日舉辦線上法人說明會，公布第3季財報和第4季營運展望，在5G手機、高效運算需求持續驅動下，5奈米動能續強，若以美元計算，估第4季營收在124億美元至127億美元，季增2.1%-4.6%，續改寫第3季寫下的營收新猷，並釋出全年營收年增幅度至三成以上的好消息。
台積電第3季營收達121.4億美元，季增16.9%，年增29.2%，均優於財測預期；稅後純益1373.1億元，季增13.6%，年增35.9%，每股純益5.3 元。
據台積電公布的第4季財測數字，營收估達124-127億美元，季增2.1%-4.6%，中位數約3.3%；以1美元兌換新台幣 28.75 元計算，第4季新台幣營收落在3565-3651億元，毛利率估51.5-53.5%，營益率估40.5-42.5%，均將站穩高檔。
在全球5G相關應用對晶圓代工需求強勁，台積電認為將帶動全球半導體不含記憶體全年成長5%，晶圓代工則由原估年增17%至19%，上調為成長20%，同時上修今年台積電營運表現，原先估優於產業平均成長20%，這次調升為年增三成。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言