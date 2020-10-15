台積電Q4營收目標124~127億美元 將再創新高

台積電（2330）今（15）日法說會釋出第4季財測營收目標，合併營收預計將介於124~127億美元間，將再刷新歷史紀錄；以新台幣28.75元兌1美元匯率假設來計算，毛利率預計介於51.5~53.5%間，營業利益率介於40.5~42.5%間。

台積電財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示，第3季營收受惠於由5G 智慧型手機、高效能運算和物聯網相關應用驅動對先進製程、特殊製程的強勁需求。邁入第4季，預期5G 智慧型手機的推出，和高效能運算相關應用，對領先業界的5奈米製程的需求強勁，將支持業績持續成長。

根據對當前業務狀況的評估，台積電第4季業績展望為，合併營收預計介於124 ~127億美元之間；若以新台幣28.75 元兌1 美元匯率假設，毛利率預計介於51.5~53.5%之間；營業利益率預計介於40.5%~42.5%之間。

台積電今日公布第3季財報數字，單季合併營收3,564.3億元，季增14.7%，年增21.6%，刷新歷史新高；稅後純益1,373.1億元，季增13.6%，年增35.9%；每股純益5.3元，再創歷史新高；台積電第3季毛利率為53.4%，營業利益率為42.1%，稅後純益率則為38.5%。

台積電累計前九月合併營收9,777.22億元，年增29.9%，毛利率52.8%，年增8.5個百分點，稅後純益3,751.19億元，年增63.6%，每股純益14.47元。