陸系面板廠挾產能優勢 2021年顯示器面板市占率拚過半

根據TrendForce顯示器研究處初步統計2021年面板廠出貨數量，陸系面板廠在顯示器面板(Monitor)的市占率，將自今年的39%提升至52%；筆電面板市占率則由36%上升至39%。由此可知，即使2020下半年受三星顯示(SDC)退出、宅經濟興起與政策性補助消費等因素交互影響，導致電視面板市場供不應求，仍無法改變陸系面板廠將產能由電視轉進IT面板的計畫。

TrendForce表示，陸系面板廠除了京東方(BOE)長期穩坐IT面板龍頭，積極規劃IT產品的華星光電(CSOT) 與惠科(HKC)也開始急起直追。華星在收購三星蘇州G8.5代線後，將擁有更充裕的產能來生產顯示器面板，而惠科則同時擁有重慶、滁州與綿陽共三座G8.6代線，計畫在顯示器與筆電面板市場獲取市占。

觀察陸系面板廠將產能轉進顯示器面板市場的動向，首先，在越來越多的G10.5代線投入面板供應後，電視面板生產勢必要由G8.5代線轉移至G10.5代線，而現有的G8.5和G8.6代線也要轉向生產顯示器面板，以填補電視面板移出後的缺口。

此外，三星顯示(SDC)預計於今年底退出LCD面板生產，顯示器面板釋出的供應缺口也成為華星、惠科計畫搶食的市場大餅。而華星母公司TCL與惠科集團皆有顯示器的ODM代工能力，若自主生產顯示器面板，其垂直整合所帶來的成本優勢將能有效發揮。

華星位於武漢的T3 LTPS G6代線，主要應用是手機和筆電面板，然面臨華為的LTPS手機面板需求受禁令影響而大幅縮減，預期華星將加大筆電面板的出貨力道作為因應策略。惠科因今年電視面板需求暢旺，使其產能滿載，卻也減緩其筆電面板的開發進度。然低階TN筆電面板需求受惠於疫情而快速攀升，讓惠科在筆電市場找到新商機，並將產品策略由IPS面板轉向優先開發TN面板，不僅能迎合市場風向，針對未曾生產過筆電面板的綿陽工廠，還能透過生產過程較為簡易的TN面板快速提升良率。

TrendForce分析師楊晴翔表示，雖然陸系面板廠進軍IT面板的決心不容小覷，但IT面板並非僅以產能定勝負。以顯示器面板來說，華星的技術仍聚焦VA面板，缺乏市場主流的IPS面板使其在產品組合上有所受限；惠科雖然同時具備IPS與VA技術，但卻缺乏將VA面板做成曲面的生產經驗，客戶仍多先抱持觀望態度。

以筆電面板來說，華星雖然主攻LTPS的中高階筆電面板，但同時要面臨三星的OLED筆電面板逐漸由高階往中階產品延伸的強力競爭，而惠科並無筆電面板的生產實績，加上客戶開發也需時間磨合，皆非一朝一夕即可達成。