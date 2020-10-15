緯創高雄研發中心第三辦公室啟用 延攬多領域技術人才

緯創（3231）今（15）日舉行高雄研發中心第三辦公室開幕記者會。緯創秉持「國際佈局、在地深耕」的理念，今年持續擴大研發投資，儀式在緯創運算產品事業群總經理林建良及高雄市政府秘書長楊明州的見證下正式啟動，緯創希望強力招募多領域的菁英一同加入，包含軟體、硬體、機構研發人才等，以優於業界的薪資福利，吸引北漂青年返鄉，提供優質就業機會，與企業共創未來！

2015年，緯創策略性地南下，首度將軟體研發中心設立於高雄市鹽埕埔捷運站共構大樓，以台北的薪資待遇延攬優秀在地人才，支持高雄產業轉型發展，不但為高雄創造更多工作機會，也緊密與各領域產業攜手合作，包含製造、醫療、教育、交通，注入了卓越科技的能量，點亮高雄在地產業轉型。

為提供更多元先進的軟體服務，緯創於2018年啟動高雄第二研發辦公室，廣泛吸引各方軟體研發菁英，將人工智慧、物聯網，及雲端技術導入智慧校園、企業應用、行動應用以及平台服務等領域。緯創重視在地合作，近年與高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄市立小港醫院、高雄市立大同醫院合作「智能血液透析」與「體感互動樂齡快篩」等，運用科技提升高雄市民健康福祉。

除了醫療領域，緯創也與中山大學、高雄大學等大專院校進行最接地氣的產學合作，共同投入人工智慧及大數據領域，促進產學無縫接軌，厚實新興科技研發能量。

在高雄深耕超過六年時間，緯創目前在高雄的員工人數達320位。2020年，集團持續擴大投資，嶄新的第三研發辦公處位於交通便捷的高雄市中心，寬敞明亮的辦公區域設有物聯網智能會議室以及硬體、機構實驗室，為同仁提供實用及人性化的辦公環境，可隨時專注並保持最佳狀態，累積更多研發能量。

緯創總經理林建勳表示：「緯創藉此建立多元、多方位的產業戰力。在未來三年，人力需求將擴增至520位。公司也持續加強與高雄市政府合作關係，並與南部大專院校有更多產學合作的機會。」

隨著硬體裝置與通訊網路的效能日益提升，物聯網將更為普及並滲透到日常生活中；結合雲端服務，進一步串聯後端大數據與巨量資料分析及應用，將能為產業應用量身開發具高附加價值的完整解決方案。緯創期望藉由強大多元的軟硬體整合團隊，提供最新的研發技術並持續加強在地投資、廣納地方優秀人才、深化在地合作，配合高雄產業轉型發展政策，與高市府協力打造數位經濟智慧城市。