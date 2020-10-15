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京鼎看好半導體設備需求 擴建竹南二廠

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎（3413）竹南二廠今（15）日舉行開工動土典禮，該公司總經理兼執行長邱耀銓表示，在全球疫情趨緩及未來美國總統大選過後，市場變數減少，未來在5G、AIOT、汽車及電動車的帶動下，看好未來市場對半導體設備的需求將持續成長。

邱耀銓表示，京鼎一廠在2002年成立，已營運19年，並在2014年再成立轉投資子公司承鼎精密，目前在半導體設備產業營運順利，二家公司目前在半導體設備領域無論是新品還是備品都已充份整合，因此，規劃再擴建竹南二廠。

邱耀銓表示，在目前一個世界、二個系統之下，未來京鼎集團將持續在全球市場提升競爭力，他並且看好，未來全球半導體設備市場在5G、AIOT、汽車及電動車的帶動下，看好未來市場對半導體設備的需求將持續成長並積極布局二岸，為台灣在全球半導體市場取得一席之地。

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