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鎮壓的最後邊緣！泰國強令「曼谷緊急狀態」 學運領袖大抓捕

安馳新產品助陣 攻5G應用市場

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

半導體通路商安馳（3528）9月業績大幅提升，新產品線從第3季開始切入5G高速傳輸應用市場，該公司對下半年營運持審慎樂觀看法。

安馳9月合併營收為4.82億元，月增28.5％，並較去年同期大幅增加36.2％，第3季合併營收為12.46億元，季減9.2％，惟累計前三季合併營收為38.19億元，年增26％。

安馳表示，新冠肺炎疫情擴散，使得人員在家工作比例大幅升高，帶動ADI與賽靈思（Xilinx）這兩大主力產品線在雲端運算、智慧監控及高速影音傳輸相關產品的出貨量明顯成長。

同時，安馳指出，該公司今年前三季歐美超大規模資料中心客戶訂單量持續成長。ADI產品線今年全面從物聯網架構升級為人工智慧物聯網（AIoT）應用。另外， 新代理的產品線Qorvo，提供無線射頻與前端的整合模組，第3季開始切入5G基地台、衛星通訊、光纖、Wi-Fi及視訊串流等5G高速傳輸應用市場。該公司未來將研發結合ADI、Xilinx及Qorvo三大產品線的解決方案，提升在5G傳輸及AIoT等高端應用市場的占有率。

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