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緯創新研發中心啟用 未來三年人力需求擴增至520位

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
緯創第三研發辦公處啟用。代工廠產線示意圖／本報系資料庫
緯創第三研發辦公處啟用。代工廠產線示意圖／本報系資料庫

緯創（3231）持續投資台灣，繼先前在高雄啟動第二研發辦公室後，今（15）日宣布，嶄新的第三研發辦公處正式啟用，緯創總經理林建勳表示，目前在高雄的員工人數達320位，未來三年人力需求將擴增至520位。

緯創秉持「國際佈局、在地深耕」的理念，今日在高雄攜手市政府召開記者會。緯創強力招募多領域的菁英一同加入，包含軟體、硬體、機構研發人才等，以優於業界的薪資福利，吸引北漂青年返鄉，提供優質就業機會

2015年，緯創策略性地南下，首度將軟體研發中心設立於高雄市鹽埕埔捷運站共構大樓，以台北的薪資待遇延攬優秀在地人才，支持高雄產業轉型發展，不但為高雄創造更多工作機會，也緊密與各領域產業攜手合作，包含製造、醫療、教育、交通，注入了卓越科技的能量，點亮高雄在地產業轉型。

為提供更多元先進的軟體服務，緯創於2018年啟動高雄第二研發辦公室，廣泛吸引各方軟體研發菁英，將人工智慧、物聯網，及雲端技術導入智慧校園、企業應用、行動應用以及平台服務等領域。

緯創重視在地合作，近年與高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄市立小港醫院、高雄市立大同醫院合作「智能血液透析」與「體感互動樂齡快篩」等，運用科技提升高雄市民健康福祉。除了醫療領域，緯創也與中山大學、高雄大學等大專院校進行最接地氣的產學合作，共同投入人工智慧及大數據領域，促進產學無縫接軌，厚實新興科技研發能量。

在高雄深耕超過六年時間，緯創目前在高雄的員工人數達320位。2020年，集團持續擴大投資，嶄新的第三研發辦公處位於交通便捷的高雄市中心，寬敞明亮的辦公區域設有物聯網智能會議室以及硬體、機構實驗室，為同仁提供實用及人性化的辦公環境，可隨時專注並保持最佳狀態，累積更多研發能量。

緯創總經理林建勳表示，緯創藉此建立多元、多方位的產業戰力。在未來三年，人力需求將擴增至520位。公司也持續加強與高雄市政府合作關係，並與南部大專院校有更多產學合作的機會。

隨著硬體裝置與通訊網路的效能日益提升，物聯網將更為普及並滲透到日常生活中；結合雲端服務，進一步串聯後端大數據與巨量資料分析及應用，將能為產業應用量身開發具高附加價值的完整解決方案。

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