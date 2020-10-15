友達太陽能訂單 看到明年

友達面板本業擺脫谷底之際，轉投資太陽能事業搭上此波新能源裝設熱潮，同步報捷，旗下太陽能相關客戶需求與訂單能見度長達一年，產能滿載運作。法人認為，友達面板本業報價續揚，邁入轉盈，業外齊步喊衝，後市看俏。

友達能源事業總部副總經理林恬宇昨（14）日表示，隨著國內疫情趨緩，大型太陽能案場建置從今年第3季起陸續開工，推升友達大陽能電池及模組產能利用率居高檔，客戶的需求及訂單能見度長達一年，確立這波太陽能模組交貨高峰期將到明年上半年。

這是友達繼本業面板看旺到明年首季淡季不淡後；能源事業再釋出景氣暢旺的佳績。

友達透露，為響應全民參與再生能源理念，日前與國內最大全民電廠平台陽光伏特家結盟，共同合作推出的420kW（瓩）電廠，創下開賣七分鐘，就將1,200片電池銷售一空的佳績。陽光伏特家共同創辦人馮嘯儒表示，這個電廠每片電池模組的售價為1萬8,150元，計有277人參與投資，其中六成都是老客戶。

林恬宇昨天出席「能源周」活動時接受媒體訪問，太陽能事業對友達集團的貢獻仍低，但在電場建置、併網發電業務擴大下，營運貢獻可望逐步提升。友達目前太陽能事業各項營收比重，其中以太陽能模組、硬體裝置仍占大宗，約占五成，專案建置工程約占三到四成，其餘是太陽能電廠併網發電約占一成多。他說，友達近年推動能源事業質變作業，將過往以製造太陽能電池模組為主的業務重心，調整到專案工程。日後將再隨著投資電廠的售電收益業務發酵，將可持續降低太陽能模組的營收占比。

友達近年先後協助奇美實業、永豐餘、全家便利商店的物流廠、台灣康寧等大型企業建置太陽能發電系統，並與富邦金、中信金旗下台灣人壽合資成立星曜能源，積極拓展太陽能電廠業務。林恬宇表示，旗下星耀能源、星河能源等太陽能電廠到今年底止，將可提供 170MW （百萬瓦）併網裝置容量，隨著電廠陸續建置完成，估2023年整體併網裝置容量將達500MW。