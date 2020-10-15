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輝達新晶片 明年轉單台積

經濟日報 / 編譯季晶晶、記者李孟珊／綜合報導

全球PC相關訊息的媒體Guru3D報導，繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）的安培（Ampere）架構最新30系列GPU，目前全由三星負責生產，但三星能否提高產量有許多變數，也因此輝達已經開始規劃，將從2021年起開始把大部分訂單轉給台積電，這也代表採用7奈米製程的安培顯卡可能即將面世。

報導指出，輝達在台積電包下的產能「量會很大」，這對搶不到輝達新顯卡的消費者來說是個好消息。

繪圖晶片大廠輝達最新30系列GPU在三星投片，不過三星產能不足加上製程升級，傳輝達開始規劃將大部分轉單台積電，可望2021年生效。

隨著蘋果發布四款新iPhone 12，業界指出，四款新機搭載A14處理器皆台積電5奈米先進製程代工生產，據悉，台積電5奈米產能中，已有三分之二、總量約18萬片被蘋果包下，加上超微、高通、聯發科等大客戶卡位產能，台積電5奈米提前滿載。

外界同時聚焦台積電下一個重大節點3奈米，業界人士透露，台積電近日確認3奈米將於2022下半年進入量產，單月產能將從5.5萬片飆升至2023年10萬片，據悉，蘋果仍是包下首波產能最大咖客戶，後續還有英特爾、超微等搶二、三波產能，預期將帶動台積電營運持續成長。

台積電 輝達 奈米

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