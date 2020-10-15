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華為傳切割次品牌 供應鏈利多

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
圖／經濟日報提供
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華為積極尋求為美國禁令解套，傳出將以人民幣250億元（約新台幣1,075億元）出售旗下次品牌「榮耀」（Honor）業務，並正與多個買家洽談中。業界估計，若榮耀不再隸屬華為，聯發科、聯詠、穩懋等台廠可望再次出貨榮耀，為營運加分。

美國對華為禁令已於9月15日生效，所有華為供應鏈未經美國准許，不得再供貨華為，榮耀因隸屬華為旗下，也受禁令限制。儘管華為趕在禁令生效前大舉備貨，激勵相關供應鏈9月營收大暴衝，聯發科更繳出遠優於市場的成績單，但市場更關注10月起不再有華為急單下，相關供應鏈業績表現。

先前已有分析師認為，榮耀智慧手機年出貨量約數千萬支，雖不及華為的2億支，但若華為能切割與榮耀的關係，榮耀將不再受美國禁令限制，可舒緩華為禁令對台灣供應鏈的衝擊。

路透報導，華為正在與神州數碼集團和其他競購方談判，將出售榮耀業務，交易規模估人民幣250億元（約新台幣1,075億元），潛在買家還包括TCL和小米。

在美國制裁下，華為晶片斷炊，將調整手機業務，可能出售旗下榮耀品牌，將重點集中於高階華為手機，放棄以年輕人為主要客群的榮耀手機品牌。消息人士稱，出售的資產可能包括榮耀的品牌、其研發能力以及其他供應鏈管理業務，最終交易規模估在人民幣150億元到250億元之間。

報導指出，神州數碼在競購中居於領先，但目前華為、神州數碼及小米沒有對此做出回應。TCL則表示，競購榮耀為不實傳聞。

華為 榮耀 智慧手機

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