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緯創大陸以外產能 拚占50%

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導
圖／經濟日報提供
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緯創因應美中貿易戰，積極擴張非大陸產能，預期到今年底將達總產能25%，緯創董事長林憲銘昨（14）日指出，儘管新冠肺炎造成緯創海外擴廠執行困難，但仍按計畫進行中，預估到2021年底，緯創非大陸產能將達五成。

林憲銘昨日以時代基金會董事長身分，出席基金會主辦的「Inventing Tomorrow」高峰論壇，會後針對美國總統大選、疫情下供應鏈變化及緯創產能布局提出看法。

緯創預防貿易戰政治風險及額外關稅，在品牌客戶要求下，近年積極擴張非大陸海外據點，訂下2020年海外產能占全球總產能25%，2021年大陸、非大陸產能各半的目標。

惟疫情衝擊全球經濟，影響不少企業建廠進度，緯創目前在墨西哥、越南、印度、馬來西亞都有擴廠或新增據點規劃，而在美國、台灣也在尋找新的生產基地。

林憲銘指出，疫情造成擴廠執行困難，但緯創仍按照進度進行，只是由一組人負責變成三組在做，像墨西哥、印度、越南都各要一個團隊執行。此外，緯創原先預計在美國新增據點，但因當地疫情嚴重，計畫暫時喊卡。台灣因疫情較不嚴重，緯創目前積極找地擴產，除台南定案外，還在新竹、桃園等尋覓土地。

緯創今年7月宣布出售緯新資通（昆山）、緯創投資（江蘇）及其相關業務予陸廠立訊，預計今年底前完成所有程序，引發外界臆測緯創生產據點可能移出大陸。

林憲銘強調，緯創不是移出大陸，是布局走向全球化，因新增據點都在大陸之外，因此大陸產能比重自然降低。

美國總統大選即將於11月上旬舉行，牽動未來美中關係進一步變化及供應鏈布局。林憲銘分析，美中關係已有基本的改變，因此供應鏈長期走向全球化，以及整體風險的控管不會變。

緯創 疫情

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