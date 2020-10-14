飛利浦攜手Porsche Design 推70PD9000大型顯示器

歐系影音家電大廠Philips飛利浦於2020首度與Porsche Design聯手，推出全新70吋的70PD9000大型顯示器，搭配超跑等級高端工藝設計與智慧科技、簡約時尚的流線外觀與頂級質感，開進家庭影音娛樂領域，並搭載飛利浦獨家專利Ambilight情境光視覺科技及量子點色彩，將觀影、追劇的休閒娛樂提升至新的層次。

除外型出眾、吸睛更創造極致的家庭視聽娛樂享受，開創潮奢家電新視野。飛利浦與Porsche Design限量聯名款70PD9000於本月15日起至11月14日開放預購，11月15日起將於全台指定通路上市，第一批限量200台，定價5.99萬元。

跑車界的雋永傳奇設計-保時捷911，正是誕生於Porsche Design創始人Ferdinand Alexander Porsche之手，經典之至，可謂歷久不衰。此次與飛利浦共同打造的70PD9000大型顯示器，更是Porsche Design首度於飛利浦大型顯示器聯袂推出的大作，在推出前即獲得2020德國iF設計獎 、2020德國紅點設計大獎雙項大獎肯定。

70PD9000獨有的全方位金屬底座設計，採用簡約流線的U型霧面金屬支架，搭配縷空挑高設計，讓螢幕定位在令人舒適的觀看高度，雙品牌Logo也從螢幕框架轉移至底座上，輔以在底座鑲嵌匠心獨具的迎賓燈設計，如同頂級跑車照地迎賓燈的概念，關機時從縷空之中散發柔美光源映照Logo，襯托無縫邊框螢幕所帶來的質感。

主持發表會的全球Philips TV/AVA事業群負責人涂錦賢今(14)日表示，重磅聯手Porsche Design頂級超跑工藝設計，首度開進家庭影音娛樂領域，強調消費性電子產品的電視進入精品時代，並獨家採用Ambilight情境光視覺科技、量子點色彩顯示技術，呈現智慧科技結合高端時尚打造精品家居。

涂錦賢指出，雖然受到疫情影響，飛利浦電視今年全球銷售量仍可達900萬台，跟去年相比持平，將可全球排名第八大；在台灣、大陸均設有研發及採購中心，台灣以先期機種及平台開發為主，並跟供應台廠有緊密合作關係，以採購規模來說，佔比高達三成，供應鏈主要以大尺寸電視面板、半導體、IC、記憶體等為主，今後合作領域為Mini LED、 Micro LED電視等新技術發展，台灣業者將扮演重要的合作角色。

Philips台灣區業務總經理周皆佑說，去年在台灣電視實際銷售量為12.7萬台，今年前九個月賣出13.4萬台，累計至年底的訂單可達20萬台，年增近七成，訂單跟出貨量是同等數量；在Philips電視上市100年之際，台灣終於在2020年銷售量可達20萬台大關，重返台灣電視市場第一大之林。