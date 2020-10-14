緯創林憲銘看筆電後市 疫情後仍是必需品

新冠肺炎疫情帶動今年筆電產業出貨大增，惟市場擔心，PC在經歷第3季出貨高峰後，接下來後繼無力。對此，緯創（3231）董事長林憲銘指出，不覺得IT、科技產品在疫情之後有太大改變，筆電這些都是具生產力、溝通工具，因此未來不會少。

筆電產業今年在經歷第2季、第3季出貨大幅增長後，因大幅提前拉貨，讓市場憂心，PC接下來後繼無力，成為相關代工廠第4季及明年上半年營運隱憂。對此，林憲銘不回應營運展望。

林憲銘強調，不覺得IT、科技產品在疫情之後有太大改變，畢竟還是必需品，緯創生產這些東西都是具生產力、溝通的工具，因此不會少。

展望第4季，緯創預估，筆電、伺服器、桌上型電腦出貨量應於第3季持平，在顯示器部分則預估將優於第3季。

在手機方面，緯創今年代工另一低價版及一款新款平價手機，隨著第4季新iPhone上市，法人看好有利推升整體iPhone銷量，帶動緯創第4季營運走升。

緯創日前公佈今年9月營收691.15億元，月減1.3%、年減13.2%，單月營收跌破700億大關，且連續三個月月衰退。累計今年前三季營收6,124.72億元，年減2.5%。

緯創9月出貨量在季底出貨旺季下，除伺服器小幅衰退，其他三大產品線皆成長，顯示單月營收小幅衰退原因，是其他未列在四大產品線產品上；法人猜測，時值新iPhone 上市前夕，舊款iPhone 出貨明顯減少，緯創9月營收衰退應與iPhone出貨減少有關。