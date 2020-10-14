仁寶5G企業網路解決方案 將於AIoT Taiwan展登場

仁寶（2324）將於今年10月21日至10月23日的台北國際人工智慧暨物聯網展 (AIoT Taiwan)上展出仁寶在5G、人工智慧、物聯網和各項 5G 終端產品的創新技術與應用的實力，並與事業合作夥伴共同聯手打造強大的5G企業網路生態圈。

當天現場將邀請到各領域專家分享最新技術和解決方案，仁寶的智慧型裝置事業群執行副總經理-彭聖華也將與思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理-陳志惟，共同宣布雙方的策略結盟計畫。

仁寶是台灣電子製造的領導廠商，其完整的智慧終端與5G小基站等產品和服務，具備了布局全球的技術能力，與思科企業網路核心技術及資安專業具有互補作用及共好效益，有益於全球5G商業模式的開創。

這是仁寶首度參加AIoT Taiwan展出，為了讓客戶親身體驗仁寶的創新技術及智慧應用，10月21日正式於台北國際人工智慧暨物聯網展 (AIoT Taiwan)隆重登場，藉由OMO (Online-Merge-Offline，線上與線下融合) 的方式，展出仁寶在5G產品及解決方案的應用成果。當中包括仁寶的5G企業網路解決方案展示、多項5G智慧終端產品以及智慧工廠、影音娛樂及遊戲、智慧醫療、智慧農業以及智慧家居的五大應用服務。

仁寶5G產品及產業合作夥伴的共同應用服務，能協助企業更快布局5G智慧應用，推動產業升級，提升競爭力，可以加速台灣、乃至全球企業用戶建構完善的5G智慧應用服務。10月21日起至10月23日展期期間除了可以在AIoT Taiwan展的現場體驗仁寶的5G智慧應用外，即日起還可以在線上數位展示空間搶先看。

仁寶線上展示空間呈現多項 5G 智慧產品與企業網路應用場景，如仁寶5G模組、5G基站及仁寶子公司-神寶醫資、皇鋒通訊等智慧產品和服務，讓客戶可以在開展前搶先身歷其境並體驗5G智慧應用帶來的效益。